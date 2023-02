REPARACIÓN HISTÓRICA PARA VETERANOS DE GUERRA: LA PENSIÓN PROVINCIAL EQUIPARARÁ A LA NACIONAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Desde este 1 de marzo será equivalente a la suma de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, equivalente a algo más de 416 mil pesos por mes, poniendo al Chaco con una de las pensiones más altas del país. El Decreto será refrendado en acuerdo general de ministros, ad referéndum de la Cámara de Diputados de la Provincia, para su ratificación.

El gobierno provincial decretó este martes 21 que la Pensión provincial percibida por veteranos de guerra chaqueños -beneficiarios alcanzados por el Artículo 1° de la Ley Provincial Nº 2017-H-, será equivalente a la suma de tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Con esta decisión política que configura una reparación histórica para excombatientes de Malvinas, la pensión provincial se equiparará con la nacional por lo que desde este 1 de marzo del 2023 cobrarán el equivalente a algo más de 416 mil pesos por mes, poniendo al Chaco con una de las pensiones más altas del país.

El mismo Decreto 317/23 suprime la bonificación “Recomposición Histórica de Ex Combatientes” creada desde el 1 de abril de 2022, por Decreto 532/22, aplicable a todos los beneficiarios alcanzados por el artículo 1° de la Ley Provincial Nº 2017-H, consistente en una suma fija de diez mil pesos. A su vez, estipula que el valor de la pensión de que trata el presente se actualizará conforme las modificaciones que se hagan al Salario Mínimo, Vital y Móvil por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El presente Decreto –que será refrendado en acuerdo general de Ministros, ad referéndum de la Cámara de Diputados de la Provincia, para su ratificación- autoriza al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) a otorgar la Pensión provincial para los ex combatientes chaqueños, conforme lo establecido en el Artículo 1º del presente.

Entre los considerandos del instrumento legal que rubrica el gobernador Jorge Capitanich, se destaca que como reconocimiento a la gesta patriótica en lucha por la Soberanía de las Islas Malvinas se consideró oportuno conferir una recomposición histórica respecto a las pensiones honoríficas de veteranos de la guerra del Atlántico Sur -dispuestas mediante Decreto Nacional Nº 886/05. A su vez, se considera pertinente suprimir la Bonificación “Recomposición Histórica de Ex Combatientes”, creada por Decreto N° 532/22, en virtud de que la misma quedaría absorbida por el nuevo monto de la pensión provincial, la que ascendería en marzo a la suma de pesos $ 208.500 “por lo que la presente medida, no ocasiona perjuicio alguno a los ex combatientes chaqueños, sino por el contrario, implicaría una mejora a su situación actual”.

”Con el objetivo de implementar en forma inmediata la medida propuesta, el presente requerirá el refrende en acuerdo general de Ministros y posterior elevación a la Cámara de Diputados para su ratificación legislativa”, se agrega en los considerandos. Y concluye: “Han tomado intervención en el presente trámite, la Unidad de Planificación Sectorial del Ministerio de Desarrollo Social, informando que el área que tiene que dar el aval para el refuerzo presupuestario para la medida en cuestión, es la Dirección General de Finanzas y Programación Presupuestaria, organismo que prestó conformidad, sin formular observaciones; la Contaduría General de la Provincia, sin consideraciones técnicas que formular; las Subsecretarías de Política Económica y de Hacienda, sugiriendo la prosecución del trámite; el Servicio Permanente de Asistencia Jurídica-Contable y de Gestión Administrativa, dependiente del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, indicando la necesidad de la intervención de las áreas pertinentes del Ministerio de Desarrollo Social, a lo que se dio cumplimiento, y prestando luego conformidad dicho Servicio Permanente, mediante Dictamen N° 21/23”.

