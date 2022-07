RENUNCIÓ MARTÍN GUZMÁN Y DICE QUE SE VA PORQUE NO PUEDE TOMAR DECISIONES CON EL DÓLAR, SUBSIDIOS Y LA INFLACIÓN, EFECTO CASCADA LO HIZO RIGO N° 2 DE HACIENDA

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tuiteó su renuncia cuando Cristina Kirchner hablaba de economía y lo criticaba en el discurso por el homenaje a Juan Perón. “Melconian piensa más como Guzmán en el tema del déficit”, dijo la vicepresidante. Dos minutos más tarde, 17.47, Guzmán apretó twittear y largó un hilo con una carta de cuatro carillas. En el primer párrafo decía.

En ese momento Cristina había dejado de hablar de economía para referirse a las políticas sociales y sus críticas a la “tercerización” del manejo de los planes.

El ministro presentó/tuiteó la renuncia justo cuando la vicepresidenta hablaba. Es el primer ministro de Economía de la Argentina que tuitea su renuncia en vivo. El Presidente estaba al tanto, según contaron fuentes, de los pasos de Guzmán en las últimas horas.

Cerca de él, hace minutos, explicaron que desde el kirchnerismo habían tenido actitudes personales en contra suyas. Guzmán esperó y devolvió.

El ministro venía pensando en un salida hace tiempo, cuando empezó a ver que ya no era que no podía tomar decisiones en el tema energético (la segmentación todavía está verde admiten cerca de él) sino que además no puede tomar medidas en el plano comercial y con el dólar. “No se pueden hacer políticas en energía, comercio y Banco Central”, explican en Economía. “La envestida ya es personal”.

Guzmán se va luego de una semana en la que el dólar blue llegó a $ 239 y el riesgo país está en 2.374 puntos, como antes del canje de deuda privada. Justamente Guzmán asumió su cargo con el diagnóstico de que la reestructuración de la deuda aliviaría la carga de vencimientos y la oferta de dólares que la economía necesita para recuperar tras la crisis que atraviesa desde 2018, primero con la corrida al peso aquella vez, y luego con la pandemia.

El ministro se va casi tres añoso más tarde con la economía prácticamente en el mismo lugar, la inflación más alta (asumió con 53,8% y se va con proyecciones de 80%) y un riesgo país similar.

Guzmán se va tras haber reestructura la deuda y firmar un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI que el kirchnerismo criticó. El organismo le prestó a la Argentina US$ 45.000 millones para pagar la deuda que había tomado Mauricio Macri y devolver ese dinero en 10 años. Cristina Kirchner quería que se devolviera en un plazo mayor.

Efecto cascada: también renunció Raúl Rigo, número dos de Hacienda

Tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, y como un efecto cascada, el número dos en la Secretaría de Hacienda también presentó su dimisión al cargo. Se trata de Raúl Enrique Rigo quien le envió una nota formal al presidente Alberto Fernández.

En la misiva, el ahora ex funcionario no dio más detalles que los de oficializar su salida de la cartera que dirigía desde el 10 de diciembre de 2019.

Rigo se desempeña en el ámbito público desde hace más de 20 años, siempre especializado en economía. El puesto donde pasó más tiempo fue como Subsecretario de Presupuesto de la Nación, entre el 2002 y el 2017.