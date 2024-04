RAÚL VALDEZ SERÁ EL NUEVO DT DE FOR EVER

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este lunes por la siesta, el Club Chaco For Ever informó que Raúl Valdez, ex técnico de Sarmiento, asumirá como entrenador del equipo, tras la salida de Diego Osella.

De igual manera, aclararon que faltan ultimar algunos detalles, pero su nombre estaría confirmado como DT de «El Negro».

Valdéz estuvo dirigiendo hasta el domingo a Sarmiento en el Federal A, por la fecha 3, donde empató 0 a 0 ante Juventud Antoniana.

