RAMÓN DÍAZ, EN LA MIRA: CORINTHIANS ANALIZA SU CONTINUIDAD TRAS OTRO GOLPE EN EL BRASILEIRAO

La situación de Ramón Díaz en Corinthians se volvió delicada. El equipo cayó como local 2-0 ante Fluminense por la cuarta fecha del Brasileirao y, con apenas cuatro puntos sobre doce posibles, el entrenador argentino quedó en el centro de la escena y es uno de los máximos apuntados en este complicado momento. La comisión directiva del club ya mantuvo reuniones para evaluar su continuidad, aunque por el momento no hubo un anuncio oficial.

El presente deportivo del Timao es preocupante. Con tres partidos consecutivos sin ganar en el torneo local, el equipo marcha en el puesto 13° y sigue sin mostrar una identidad de juego que represente a sus hinchas en las tribunas. Pero los problemas no se limitan al Brasileirao: en la Copa Sudamericana, Corinthians todavía no consiguió un triunfo. Perdió como local frente a Huracán y luego empató ante América de Cali en Colombia. Por ahora, se ubica tercero en el Grupo C, apenas por encima de Racing de Montevideo, a quien enfrentará este jueves en un duelo clave de la fase de grupos.