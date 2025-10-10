QUITILIPI SECUESTRAN UN VEHÍCULO CON NUMERACIÓN ADULTERADA Y DOCUMENTACIÓN FALSIFICADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un Jeep, modelo 092 renegade sport fue interceptado durante un operativo. La pericia confirmó que la numeración del motor, chasis, las patentes y documentos eran apócrifos.

En el día de ayer, alrededor de las 21:30, el personal de la Comisaría de Quitilipi, en conjunto con efectivos del C.O.M. y del servicio externo, interceptó el paso del vehículo en un control de rutina.

Al solicitarle la documentación a su conductor de 28 años presentó un título y una cédula a nombre de otra persona, con radicación en Junín, provincia de Buenos Aires, sin poder justificar la tenencia ni procedencia del vehículo. Debido a su actitud nerviosa y las irregularidades detectadas, procedieron a retener el vehículo.

Este jueves al mediodía, especialistas de la División Patrulla Vial de Presidencia Roque Sáenz Peña realizaron una verificación técnica completa. El informe determinó que ambos registros estaban rebajados y regrabados con datos apócrifos. Además, la chapa patente fue calificada como no original, sin cumplir con los requisitos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor.

La documentación presentada también fue considerada falsificada y hasta el momento, no se ha logrado determinar el origen legítimo del auto ni su verdadero titular, ya que todas las identificaciones fueron alteradas.

Por disposición del Fiscal de Investigación Penal en turno, el vehículo continuará secuestrado.

Relacionado