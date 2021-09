QUINTA SESIÓN ORDINARIA FALLIDA: SIN DEBATE, INTENTARON VOTAR EL PROYECTO DE INMUEBLES Y FRACASÓ EL QUÓRUM

Por quinta vez consecutiva, la Cámara de Diputados no logró sesionar con éxito ni tratar el proyecto 424/21 de transferencia de inmuebles tras un intento de voto sin el debate solicitado por el bloque radical.

De los 32 diputados, 26 dieron presente en el recinto «Deolindo Felipe Bittel» hasta el momento del voto: se levantaron de sus bancas 10 diputados, siendo 6 los pertenecientes a la UCR, 2 del Frente Integrador, Teresa Cubells y Rodolfo Schwartz. Quedaron entonces 16 presentes, de los cuales 15 responden al oficialismo. El número 16 que permaneció en el recinto fue Luis El Halli Obeid.

Así las cosas, los diputados del bloque oficialista no fueron los suficientes para conseguir el quórum propio (les faltó uno) y aprobar así el proyecto -impulsado por Gustavo Martínez y presentado por el bloque CER- que transfiere inmuebles del estado provincial a la órbita municipal.

Y es que, en principio y a diferencia de las veces anteriores, esta vez ambos bloques decidieron aprobar el tratamiento del proyecto. Sin embargo, sólo tuvieron la palabra el jefe del bloque oficialista, Juan Manuel Pedrini, el jefe del bloque radical, Carim Peche, y el diputado Obeid, quien adelantó su voluntad de abstención.

Finalizado un breve diálogo entre Obeid y Pedrini, la diputada y autora del proyecto Élida Cuesta solicitó una moción de voto. Fue entonces cuando los legisladores de la oposición, en compañía de Cubells y el Frente Integrador, expresaron su malestar ante la falta de debate y por no haberlos dejado expresarse.

La moción continuó y por ello los diputados decidieron retirarse de la sesión.

Una hora más tarde, finalmente el presidente de la Legislatura, Hugo Sager, dio por finalizada la ordinaria.

Durante el breve debate, Carim Peche expresó la voluntad del bloque radical de votar su propio proyecto, que propone que el Parque Caraguatá sea declarado como Reserva Natural.

«Nuestro bloque presentó este proyecto, pero la verdad es que desde 2007 que ese lugar, espacio verde, lo abandonaron. 14 años han pasado que lo abandonaron, lo dejaron que se destruya«, dijo Peche previo a acusar a Capitanich y Peppo por una «estafa electoral» en 2015 respecto a una «operatoria de viviendas en el Caraguatá».

«Ahora resulta que les agarró el amor por el Caraguatá. Me parece que si no lo declaramos Reserva Natural Provincial, no va a tener un fin u objetivo porque, evidentemente, me baso en vivencias empíricas de lo que vivimos, de lo que escuchamos. Realmente, nuestro bloque va a seguir sosteniendo nuestro proyecto, que fue el primero que se presentó porque esto significó muchísimo», dijo. «Mi primera intervención, nosotros vamos a votar nuestro proyecto», finalizó.

