QUIENES SON LOS VERDADEROS CULPABLES DEL COLAPSO DEL INSSSEP

Desde la ASOCIACION DE POLICIAS Y PENITENCIARIOS de la Provincia del Chaco venimos observando con marcada preocupación el franco y paulatino deterioro de nuestra Obra Social, que otrora fuera orgullo de todo los chaqueños y que hoy, según las propias declaraciones del Presidente en ejercicio, se halla al borde del colapso total. Esta preocupación nos llevo a principios de año a tomar la decisión de participar con una Lista propia en las elecciones para integrar el Directorio en representación de los afiliados el día 19-11-21, a la que denominamos “JUNTOS PARA CUMPLIR” y cuyo corolario fue haber logrado ganar por un amplio margen la Vocalía Pasiva con los candidatos Fernando Javier Romero y Raúl Cantero, ambos miembros de nuestra Asociación. El resultado de estas elecciones debiera llamarnos a reflexión a todos los afiliados del Insssep ya que por las Vocalías para Activos y Síndicos solo sufragaron el 25% de los afiliados habilitados para votar y para las vocalías Pasivas solo voto el 15 %, evidenciando la escasa participación de los afiliados y la poca importancia que le damos a nuestra Obra Social y Sistema Previsional a pesar de existir una queja generalizada por la falta de medicamentos, el cobro de plus médico, la falta de pago en tiempo y forma de los seguros y subsidios por fallecimiento, el pésimo servicio de sepelio, la falta de medicamentos e insumos de los programas de diabetes (tiras reactivas glucómetros etc), demoras eternas en la provisión de prótesis, la casi nula atención de las Delegaciones del Interior, Medicamentos oncológicos, medicamentos para el tratamiento de fertilidad, la paupérrima atención de los afiliados derivados en los hoteles en Buenos Aires, la demora por más de 10 días en los pasajes de regreso, la lucha por lograr el reintegro de dinero pagado por propio peculio que debería ser cubierto por la obra social . Pero lo más llamativo de estas elecciones fue ver a algunos gremios con sus afiliados trabajar arduamente para que continúen en sus cargos los actuales vocales que participaban con la Lista N 1 y que finalmente se impuso en Vocales Activos y Síndicos, que es como prometer arreglar los problemas que ellos mismos ocasionaron. Párrafo aparte también merece enumerar todo el sinuoso proceso eleccionario y el amañamiento de los padrones para que el personal de seguridad y docentes no puedan ejercer su derecho a elegir sus representantes, debido a que literalmente fueron “desparramados ” a pesar de estar domiciliados y afincados por mas 20 años en sus localidades donde residen. Volviendo al título que diera origen a la nota, los responsables del colapso y desfinanciamiento del Insssep sin lugar a dudas son las actuales autoridades puestas por el Gobierno como así también los actuales vocales que vienen gestionando en algunos casos por dos periodos y que nuevamente lograron una reelección por cuatro años mas, cuando no han sabido defender los derechos de los afiliados y lo han hecho al amparo de algunos Gremios y estructuras partidarias que en lugar de defender a la obra social la toman como botin o caja para financiar la política.

Es responsable del colapso, el gobernador porque maneja en forma discrecional el flujo financiero y además porque mantiene una política de precarización laboral y sumas en negros para los empleados de la administración publica lo que provoca un lógico déficit previsional.

Es responsable el presidente del Insssep cuando alega su propia torpeza al admitir el colapso y la imposibilidad de seguir atendiendo las demandas de los afiliados y además manifestar que se siente desbordado y agobiado, al igual que cuando unos de sus vocales admite la imposibilidad de solucionar el problema crónico del plus médico, ambos deberían haber renunciado sin mas dilaciones al admitir su propia incapacidad.

Son responsables algunos Gremios que con su silencio cómplice nada han dicho sobre la entrega a espaldas de los afiliados de los terrenos del ex pediátrico para un emprendimiento inmobiliario, como así también no han emitido opinión sobre la propuesta de Morante de aumentar al doble el porcentaje de descuento de la obra social a los trabajadores, Y seguramente no lo han hecho porque los actuales vocales responden a esos gremios.

Es responsable el actual Directorio porque no se han preocupado por intimar y cobrar las abultadas deudas por aportes a la Obra Social y Aportes Previsionales que mantienen Sameep, la Municipalidad de Resistencia y varios municipios del interior desde hace más de 10 años en algunos casos, y que a valor histórico representarían unos cuatro mil millones de pesos que no ingresaron a las alicaídas arcas del Insssep.

Por último y en gran medida los afiliados también somos responsables, por acción, o por omisión, porque hace unos días atrás dejamos escapar una oportunidad histórica para cambiar los destinos de nuestra vapuleada obra social y poner las cosas en su justo lugar porque por razones gremiales y partidarias el oficialismo se quedó con las vocalías activas y sindico, y porque la mayoría de los afiliados no concurrió a las urnas.

