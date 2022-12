QUIÉN GANÓ EL PREMIO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

En la noche del sábado se conoció al ganador del premio Extraordinario de Navidad 2022, que se sorteó en la sala de Lotería Chaqueña. El cartón ganador fue asignado a las provincias de Neuquén y Jujuy, con el número 41.715. Por lo que se llevó 224 millones de pesos con duplicador, que en este caso correspondió al número 4.

El segundo premio fue para el número 56.263 y estuvo asignado a Chaco y Neuquén, mientras que el tercer premio correspondió al 03.708, favoreciendo a Corrientes y Jujuy.

«Lo más importante es que lo recaudado regresa a la comunidad en obras y acciones concretas para promover el deporte, la cultura, el turismo y la educación”, enfatizó la gerenta general de Lotería Chaqueña Patricia Rodríguez.

Los dos premios adicionales de cinco millones de pesos, que se pusieron en compra entre aquellos que adquirieron el entero, correspondieron a los números 09.139, asignado al Chaco y Mendoza, y el 84.721, que correspondió a Neuquén y Corrientes. Mientras que los dos adicionales de 2,5 millones de pesos, sorteados para los compradores de una fracción, fueron para los números de cartón 02.560 (fracción 3), asignado a Chaco y Jujuy, y el 38.118 (fracción 1) asignado al Chaco y Río Negro.

La tradicional edición de Navidad marcó el inicio del calendario de sorteos extraordinarios 2022-2023 de la Lotería Unificada, una entidad federal compuesta actualmente por las loterías estatales del Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Próximo sorteo

El calendario de la Lotería Unificada continuará con el Sorteo Extraordinario de Año Nuevo, previsto para el 7 de enero de 2023. El valor del entero será de 5.600 pesos y la fracción de 600 pesos. En este caso, el primer premio será de 160 millones de pesos con duplicador, además dos premios adicionales de 2,5 millones de pesos por la compra del entero y dos premios de 1.250.000 pesos a la fracción.

Extracto

Los números del Sorteo Extraordinario de Navidad 2022 de la Lotería Unificada (sujetos a revisión por extracto oficial) fueron los siguientes: 1) 41.715 – 2) 56.263 – 3) 03.708 – 4) 39.690 – 5) 82.375 – 6) 93.051 – 7) 73.403 – 8) 99.069 – 9) 74.797 – 10) 03.713 – 11) 45.648 – 12) 90.353 – 13) 15.035 – 14) 51.951 – 15) 70.620 – 16) 04.854 – 17) 33.155 – 18) 89.986 – 19) 94.530 – 20) 50.841. Duplicador: 4.

Una mujer se llevó más de $5 millones con la Poceada

Una vecina de Villa Ángela se presentó en las oficinas de Lotería Chaqueña portando el ticket que la hizo acreedora a un premio superior a los 5 millones de pesos, que había obtenido durante la edición de la Quiniela Poceada del sábado último.

Esta mujer de 49 años había efectuado su jugada de la suerte en la Subagencia 410/02 de Héctor Manuel Ripoll, que se encuentra ubicada sobre la avenida J. Lorenzo Cobello, de Villa Ángela.

Su golpe de suerte estuvo dado por un ticket manual. “Es una combinación que vengo siguiendo desde hace un par de meses”, dijo la mujer, y reveló que el 20, 23, 32, 64 y 72 “son números que me fue cantando mi nieta”.

“El domingo a la madrugada mi hija me avisó que la Poceada había salido en Villa Ángela. No quise controlar el extracto en ese momento y me fui a dormir. Al otro día me levanté y cerca del mediodía me acordé y me puse a revisar. Cuando vi que tenía los cinco aciertos me quedé dura y después me puse a llorar como loca”, relató la emocionada mujer, que se acercó hasta la sede de Lotería Chaqueña junto a su esposo.

“Tenemos una alegría muy grande todos, porque es una plata que nos va permitir terminar la casa a nuestra hija”, remarcó la flamante ganadora, quien se llevó una suma total de 5.400.248 pesos.

Relacionado