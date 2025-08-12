QUIÉN ES CRISTIAN MARTELLETTI, EL NUEVO MÉDICO DE JAVIER MILEI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Reemplazará a Manuel Emilio Estigarribia como Director de la Unidad Médica Presidencial a cargo de la salud del Jefe de Estado.
En su perfil también menciona que es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En cuanto a sus certificaciones, es miembro de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Cirugía de cabeza y cuello y de la The International College of Surgeons, una organización dedicada a promover la excelencia de los cirujanos y especialistas quirúrgicos de todo el mundo.
Además, recibió el Premio José Yoel mejor trabajo de Cirugía cabeza y cuello en tres oportunidades, 2011, 2012 y 2016.