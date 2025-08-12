Quién es Cristian Martelletti, el nuevo médico de Javier Milei

El Gobierno designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo Director de la Unidad Médica Presidencial, quien estará a cargo de la salud del presidente Javier Milei luego de aceptar la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia al cargo.

La designación fue anunciada mediante el Decreto 573/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial con firma de Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, y le otorga a Martelletti el rango y jerarquía de Subsecretario.

En el decreto el Ejecutivo le agradece a Estigarribia por «los servicios prestados en el desempeño de su cargo» y señala que «resulta necesario proceder a la cobertura del cargo», motivo por el cual se designó a Martelletti.

Cristian Martelletti es médico cirujano especialista en cirugía general y con especialización en cirugía de cabeza y cuello.

Desde hace casi cinco años que forma parte del Ministerio de Salud, donde se desempeñó en diversas áreas como coordinador de la red de cirugía, jefe de departamento quirúrgico del Hospital Balestrini de Ciudad Evita y también del Hospital Bicentenario de Monte Grande, de acuerdo a lo que informa su página de Linkedin, donde asegura: “Cuento con amplia experiencia en gestión hospitalaria”.