QUIÉN ES ALEJANDRO VILCHES, EL NUEVO INTERVENTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Alejandro Vilches, nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Gobierno decidió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad y nombró al Dr. Alejandro Alberto Vilches como nuevo interventor, reemplazando a Diego Spagnoulo, quien fue apartado de su cargo la noche del miércoles luego de que se filtraran escuchas en las que acusaba a parte del entorno presidencial de maniobras de corrupción. y nombró al, reemplazando aquien fue apartado de su cargo la noche del miércoles luego de que se filtraran escuchas en las que acusaba a parte del entorno presidencial de maniobras de corrupción.

La salida de Spagnoulo, confirmada sin mayores precisiones sobre las causas, generó un cimbronazo en el organismo y abrió un periodo de reestructuración que apunta a reforzar los controles internos y dar una señal de transparencia.

Vilches, médico con amplia trayectoria en gestión de sistemas de salud tanto públicos como privados, se desempeña actualmente como secretario de Gestión Sanitaria y llega a la agencia con un perfil técnico y administrativo.

Su primera misión será auditar de manera integral el área de pensiones, un sector históricamente considerado sensible y sujeto a irregularidades, con el objetivo de asegurar que los beneficios otorgados lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

La medida, según fuentes oficiales, busca reforzar los controles y establecer un esquema de supervisión más estricto sobre los recursos destinados a la discapacidad.