De cara al primer debate preelectoral que se realizará este miércoles 24 en Villa Ángela, María Luisa Chomiak, candidata a diputada por el Frente Chaco Merece Más, se mostró segura del interés del pueblo chaqueño en escuchar a los postulantes a legisladores y valoró que el debate sea una instancia para que se hablen de propuestas y se pueda “contar cómo vamos a resolver los distintos problemas que tienen los ciudadanos desde la Legislatura”.

En el marco del avance de la campaña electoral de cara al 11 de mayo, Chomiak aseguró mantener una relación constante con la comunidad. “Quienes pertenecemos a este movimiento estamos prácticamente en contacto con la gente durante todo el año”, afirmó. “Recibimos el cariño y afecto de la gente y también reclamos. Llevamos lo que es nuestra propuesta legislativa y el compromiso que tenemos para con los chaqueños”, agregó.

En cuanto a los ejes de su plataforma, la actual diputada nacional detalló: “En primer lugar, planteamos poner la agenda de la gente en la Legislatura. La agenda de la gente es tratar de resolver los distintos problemas que tiene; tenemos que ver cómo declarar una emergencia energética y generar todas las garantías para que la familia chaqueña llegue a fin de mes”. Y agregó: “Si bien el rol de gobernar y ejecutar las políticas le corresponde al gobernador, es cierto que tenemos que hacer nuestro aporte, ser la voz de los que no tienen voz”.

Consultada sobre la denuncia del diputado provincial, Francisco Castelán, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por presunta violación a la Ley de Ética Pública durante su gestión en la Intendencia de Charata, Chomiak respondió: “Dejé de ser intendenta en 2021. Me sorprende en estos tiempos este tipo de denuncias”. Y añadió: “Como soy una mujer que siempre se ajustó al derecho, que cree y abraza a las instituciones, por supuesto que me voy a someter a lo que me corresponda”.

Sin embargo, la legisladora lamentó que el contexto electoral impida esclarecer los hechos con rapidez. “No vamos a poder poner en estos pocos días blanco sobre negro de este hecho. Seguramente, después de esa fecha y cuándo las instituciones así lo establezcan, podré decirle a la sociedad que esto no ha ocurrido”, manifestó.

Finalmente, reiteró la necesidad de construir una agenda legislativa centrada en los problemas sociales. “Necesitamos trabajar en una agenda que incluya a la gente”, concluyó.