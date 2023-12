¿QUÉ DIJO LEANDRO ZDERO SOBRE LOS PIQUETES EN LA PROVINCIA?

Tras jurar como gobernador, habló de los cortes de calle en el Chaco. «Abrazo la libertad y creo en los consensos», aseguró.

Leandro Zdero juró como gobernador del Chaco este sábado y durante su discurso habló sobre los piquetes y cortes de calles en la provincia. En ese contexto, aseguró que «hay que devolverles la calle a los verdaderos propietarios, los ciudadanos de esta provincia».

«No impediré la protesta social, respeto el derecho a protestar, pero también hay que respetar el derecho de los que quieren circular. Abrazo la libertad y creo en los consensos», dijo.

Asimismo, sostuvo que pacificar «es la clavey por eso convocaremos, a partir de la próxima semana, a instituciones y organizaciones de la sociedad civil» y continuó: «Queremos ser absolutamente claros en esto, no vamos a permitir que ningún chaqueño crea que tiene autoridad superior por el resto de la sociedad. Los que hasta aquí creyeron que sus derechos son más importantes que los del resto, deben saber que utilizaremos los instrumentos a nuestro alcance para hacer respetar sus derechos y los de todos, no solo los de algunos solo porque hacen más ruido».

«No habrá lugar para actitudes prepotentes, no puede haber paz si no existe justicia. Los que crean que se inicia un nuevo gobierno y que todo seguirá igual les notificamos que no será así. Las reglas han cambiado».

Para finalizar el tema, Zdero aseguró: «No aceptaremos extorsiones en público o en privado, no es nuestro estilo ni nuestra filosofía, tampoco lo que nos pidieron los chaqueños».