PUPY LLEGÓ AL SANTUARIO DE ELEFANTES DE BRASIL Y DESPUÉS DE NUEVE HORAS PISÓ LA TIERRA DE SU NUEVO HOGAR

El sol ya se ocultaba en el Global Sanctuary for Elephants en Chapadas Dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil, cuando Pupy decidió dejar atrás la caja transportadora de 10 toneladas en la que viajó desde Buenos Aires y comenzar la adaptación a su nuevo hogar. Comió frutas (especialmente sandía, su comida preferida), cañas, aceptó los mimos de sus cuidadores y recibió un baño con manguera para refrescarse. Mientras, miles de espectadores seguían expectantes sus movimientos a través de las transmisiones en vivo por las cuentas del santuario y del Ecoparque de Buenos Aires.

“El proceso y los tiempos para salir de la caja de transporte son los que cada elefante necesita. Creo que Pupy no quiso salir rápido porque en el viaje tuvimos tanta buena onda de los cuidadores y era un grupo muy coordinado y muy nutrido que hizo que ella esté realmente muy cómoda”, explica Tomás Sciolla, director de proyecto de la Fundación Franz Weber y agrega: “una vez que pasamos el camino de acceso al santuario, que es bastante inhóspito, nos quedamos más relajados. Después cuando la caja ya estaba en la tierra y la puerta se abrió, sentimos que nuestra misión estaba cumplida”.

El traslado exitoso de la elefanta africana de 35 años, que llegó a Argentina en 1993, comenzó el lunes por la mañana y se llevó a cabo gracias a un operativo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad, el Santuario de Elefantes de Brasil y la Fundación Franz Weber. Desde el Ecoparque porteño señalan que esta fue la derivación número 1010, desde el fin del zoológico en 2016, y la última de animales de gran tamaño.

“Nos costó años coordinar este gran viaje, así que estar acá finalmente es muy significativo para todos nosotros. Es una forma de trascender, de ayudar a todos los elefantes que están en cautiverio; le estamos mostrando a la sociedad que los elefantes son animales que tienen la capacidad de sentir emociones complejas y sutiles como las nuestras (inclusive a veces más elevadas), que tienen una inteligencia muy superior y que realmente sufren en cautiverio. Nuestro objetivo es que esto signifique una empatía más amplia para los otros elefantes y para todos los animales. Cada animal es un individuo, es un ser que tiene una voluntad y, a veces, los humanos nos ponemos en un rol de control sobre ellos y eso creo que en algún punto va a terminar porque cada vez hay más empatía”, reflexiona Sciolla.

Ahora mismo, Pupy se encuentra disfrutando de la tierra colorada en lo que los cuidadores denominan “área de manejo” con acceso a tres sectores y pronto dispondrá -a su tiempo y sin presiones- de las más de 50 hectáreas del santuario, algo del espacio, el tiempo y la libertad que le fue robada.

Tierra de elefantes

El santuario al que acaba de llegar Pupy es el primero de ese tipo en América Latina y está gestionado por la organización Global Sanctuary for Elephants (GSF) en conjunto con Elephant Voices. Su misión es brindar un ambiente natural y seguro a elefantes que han vivido en cautiverio, permitiéndoles recuperar comportamientos propios de su especie y socializar con otros individuos en condiciones óptimas.

Actualmente alberga a cinco elefantas asiáticas: Mara (ex zoo porteño), Guillermina (ex zoo de Mendoza), Rana, Maia y Bambi. Como Pupy es una elefanta africana, no compartirá espacio con ellas debido a las diferencias naturales entre ambas especies.

El santuario está diseñado para mantener a los grupos separados respetando sus necesidades biológicas y comportamentales. La zona está protegida por un sistema de doble vallado y una cerca perimetral de seguridad para evitar el acceso de personas y garantizar el bienestar de los animales. Hoy Pupy está inaugurando el espacio del santuario para elefantes africanos y pronto recibirá a Kenia, otra de su especie, quien arribará desde el ex zoo de Mendoza. Lamentablemente, en este camino hacia la libertad quedó trunco el sueño de trasladar también a Kuky (la compañera de toda la vida de Pupy en el ex zoo de Palermo) cuando murió en octubre pasado, luego de que llegaran los permisos para el viaje.

Marcos Flores es argentino, fue trabajador del Ecoparque porteño durante ocho años y hoy integra el staff del Santuario de animales de Brasil. En 2020 fue uno de los cuidadores que acompañó el traslado de Mara, allí conoció el trabajo del santuario y se sumó al día a día con los elefantes. Hoy le toca recibir a Pupy y así relata sus primeras horas: “su adaptación será a partir de la confianza y del respeto”.

Acá ella va a poder elegir qué quiere hacer y qué no y pronto también tendrá una compañera. Seguramente será ella quien le enseñará a Kenia cómo interactuar. Al principio van a estar en espacios separados y se van a tocar por los barrotes. Después si ellas demuestran que quieren tener contacto físico abrimos e irán a donde quieran. Además, Pupi viene de la pérdida de Cuky así que muy probablemente busque compañía y la va a encontrar en Kenia”.

Respecto a la vida en el santuario, si bien es absolutamente opuesta a la del cautiverio, los elefantes que lo habitan cuentan con la posibilidad de ser asistidos por los profesionales (vacunación, controles de salud), ya que ningún elefante que transcurrió tantos años encerrado puede ser insertado nuevamente en la naturaleza al 100%. Por ejemplo, estos primeros días los cuidadores alimentarán a Pupy dos veces por día para que su comida no sea tan distinta a la que recibía en el Ecoparque (manzanas, ananás, bananas) y luego pasará a comer solamente lo que ella decida y encuentre en la vegetación, que es lo que debería comer una elefanta africana libre.

“Todo es nuevo ahora para ella, hasta inclusive el silencio. La noche que llegó cantamos el feliz cumpleaños para uno de los cuidadores y ahí bajó dos patas de la caja, de curiosa, porque escuchó los aplausos y salió. Ella está acostumbrada a eso, lamentablemente, al ruido fuerte de la ciudad, y acá ese silencio va a ser extraño, así que la adaptación es eso, de a poco. Obviamente, ella va a poder elegir hacer exactamente lo que quiera, porque tiene tres recintos grandes, recintos serían como áreas. Tres áreas grandes, que una vez que quiera salir y muestre que esté tranquila, le vamos a abrir todo y que haga lo que quiera. Obviamente, la vamos a chequear, los primeros días mucho más, para asegurarnos su bienestar. Ella es muy tranquila y durante este viaje y estos primeros momentos de adaptación le hizo justicia a su carácter”, finaliza Flores.

Y así, a su tiempo, disfrutando de tomar contacto y jugar con la tierra de su nuevo hogar, oliendo y explorando cada centímetro del espacio que la rodea la historia de privaciones y dolor de Pupy se cierra con un final con justicia y restitución de derechos. Porque como explica Tomás, una de las personas que la acompañó durante más de una década: “La gente empieza a conocer de estos temas-que no tiene por qué-, también es lógico, no nos lo enseñan cuando somos chicos, entonces poder aprenderlo creo que es un lindo legado para dejarle a la humanidad. Para que el día de mañana las generaciones sean cada vez más empáticas y más conscientes de que a la naturaleza hay que protegerla y hay que dejarla ser, no intentar controlarla. Hoy, con el traslado de Pupy, estamos terminando con un ciclo que, espero, no se vaya a repetir jamás. Nunca más tiene que haber animales en cautiverio”.