PREOCUPACIÓN POR EL DAÑO REITERADO DE AISLADORES ELÉCTRICOS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD

Desde este medio tuvimos acceso a imágenes que muestran el estado en el que se encuentran numerosos aisladores del sistema eléctrico, muchos de ellos rotos y fuera de servicio. De acuerdo a lo que relatan vecinos de distintos barrios, estos daños serían provocados por niños y jóvenes que utilizan gomeras, incluso como parte de juegos de “tiro al blanco”.

La situación genera una profunda preocupación, ya que el daño a estos elementos esenciales del tendido eléctrico perjudica directamente a cientos de habitantes, provocando cortes de energía y riesgos para la seguridad. Vecinos coinciden en que es necesario un mayor compromiso y concientización colectiva para evitar este tipo de acciones que afectan a toda la comunidad.

Desde la Gerencia Zona Norte de la empresa distribuidora se dio a conocer la cantidad de aisladores rotos que debieron ser reemplazados durante el último corte programado, el cual afectó a varios barrios de la ciudad. Las imágenes evidencian la magnitud del problema y el desgaste constante de la infraestructura.

Desde la empresa informaron que “todos los aisladores cambiados en la jornada de ayer representan una pérdida económica para todos y, además, tiempo sin energía para los barrios afectados”, remarcando que estos daños podrían evitarse con mayor cuidado y responsabilidad social.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad para concientizar y prevenir este tipo de conductas, entendiendo que el cuidado de los elementos públicos es una responsabilidad compartida y fundamental para garantizar un servicio eléctrico seguro y continuo.

