PORQUE CANTA EL COYUYO?

MUCHA GENTE SE QUEJA DICIENDO QUE NO PUEDE DORMIR SU SIESTA POR EL RUIDO Y LA INVASIÓN DE COYUYOS CANTORES.

POBRE GENTE, ANTI NATURALEZA.

NO SABEN QUE EL COYUYO MARCA EL COMIENZO Y EL FIN DEL VERANO.

CANTA CUANDO MADURA LA ALGARROBA PARA LA ALOJA, Y CUANDO CALLA ES PORQUE VA A LLOVER.

SOLO EL MACHO CANTA, LA COYUYA NO CANTA, ASI COMO EL SAPO CANTA, LA SAPA NO CANTA.

EL COYUYO ES EL MUSIQUERO DE LOS HOMBRES VIEJOS, DE LOS QUE VIVIMOS OTROS TIEMPOS AJENOS A ESTOS.

SU MÚSICA NOS TRAE NOSTALGIAS OLVIDADAS, TIEMPOS MAGICOS DE CHANGUITO CAÑERO.

LA MUSICA COYUYERA NOS HACE VIAJAR POR ESE TUNEL DEL TIEMPO, LLAMADO TIEMPOS DEL AYER.

COMO NO ESCUCHARTE AMIGO COYUYO. CANTA HASTA QUE SE TE HINCHE EL GARGUERO.

DEJAME SOÑAR MI SUEÑO DE NIÑO CON TU MÚSICA, DEJAME QUE ME EMVUELVA EN TU AROMA ALGARROBERA OLOR A CHICHA.

AVECES ME PREGUNTO COMO PODRÉ ESCRIBIR LA HISTORIA DE MI PUEBLO SIN TU MÚSICA COYUYO CANTOR.

BICHITO DE MI PUEBLO

BICHITO QUE NO ES UNA INVASION.

COYUYO CANTA QUE ES TU TIEMPO»

COYUYO CANTA OTRA CANCIÓN…

PERO QUE ES UN COYUYO?: cigarra gigante, cigarra común, chicharra grande, coyoyo, coyuyo o cocoa, es un insecto hemíptero de la familia Cicadidae, que habita extendido su habitad EL GRAN CHACO AMERICANO

