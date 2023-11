POR UNA DEUDA DE MAS DE 93 MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL A LA EMPRESA AGGREKO,EL IMPENETRABLE QUEDARIA SIN LUZ ESTE MIERCOLES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Uno de los tantos desastres y deudas que deja la gestion Capitanich es energetica,hoy,29 de noviembre el Impenetrable quedaba sin luz desde el mediodia, segun el audio enviado por unos de los responsables de la proveedora Aggreko, la dauda crecio desde la primer informe de este portal en el mes de octubre, eran 50.000.000 millones de pesos, ahora la carta documkento a la provincia reclaman la deuda es de casi 94.000.000 milllones y si no se paga, este 29 de noviembre al mediodia gran parte del Impenetrable se queda sin luz.

En la primera nota, el dia 28 de octubre anticipabamos el desastre que deja este gobierno provincial, entres tantas, la energetica,donde la empresa proveedora de energia Aggreko le reclamaba una millonaria deuda por facturas impagas,donde la empresa estatal Secheep ya lo habia cobrado a los usuarios y no pago la deuda a esta empresa.

Segun el carta documento desde el mes de mayo del 2023,desde el Ministerio de Economia e Infraestructura del Chaco no se pagan las facturas y detallaron las siguentes adeudadas, el domumento fue enviado al Ministro Santiago Perez Pons, responsable de ambos Ministerios.

Parte de la carta documento dice que «Es importante mencionar que previo a esta acción que apenamos tener que ejecutar, se han realizado diversas conversaciones y misivas por mail y correo postal. Por lo que de no regularizarse la deuda mencionada, lamentamos comenzar la suspensión de servicios en CT Nueva Pompeya desde el jueves 26 de octubre, a las 12 hs.»

Consultados desde Mision Nueva Pompeya, hasta el momento todavia los generadores estan funcionando y no hay informacion si el gobierno abono la deuda o parte de la deuda ya que no fueron informados,sik no se paga, va ser muy complicado para el Impenetrable y su calor habitual de 50 grados.

Ahora la deuda crecio a 93.9O1.689,02 y los responsables de la empresa Aggreko informaron que no pagarse por parte del gobierno provincial y las autoridades actuales, este 29 de noviembre al mediodia, Mision Nueva Pompeya, Wichi, Sauzal, Sauzalito, Fuerte Esperanza, Vizcacheral, Tartagal, Tres Pozos hasta Fortin Belgrano y algunos parajes, como asi tambien algunos campos, como hace unos dias, el personal en pleno de la Empresa Secheep trabajo para llevar luz al campo de la ex candidata a la Intendencia por el Frente Chaqueño.

Lamentable situacion de un gobierno que en estos 16 años de gestion solo se encargo de difundir fake a traves de sus preseros y pauteros pagos y que ahora deje millonaria deudas a una gestion que todavia no se sento y no sabe con que desastre se va encontrar y mas cuando Chaco, recibia la 4º coparticipacion mas grande del pais.