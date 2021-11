POLICIA RINDIERON HOMENAJE AL COMISARIO MARCELO GUSTAVO MAIDANA

en horas de la mañana del día de la fecha, una Comisión policial del Comando Superior de esta Dirección de Zona Interior a cargo del suscripto, se trasladó hasta la ciudad capital, donde vistió a familiares de quién en vida fuere el Comisario Inspector de Policía MARCELO GUSTAVO MAIDANA (ex jefe de la Comisaria El Sauzalito), con motivo de conmemorarse en el día de ayer, un año de su trágica e insuperable partida. Fue así, que en un cálido y sensible momento, se le hizo saber a ésta familia que, aunque su cuerpo partió con destino a un mundo celestial al amparo de Dios, el esfuerzo y vocación de servicio que el extinto MARCELO GUSTAVO MAIDANA dejo en su largo caminar por nuestra Institución Policial, no ha sido en vano, por lo que su recuerdo y eterna alma, seguirán siempre presente en lo profundo de nuestros corazones.

En esta oportunidad, en nombre y en representación de la Jefatura de Policía, y en especial, a iniciativa del personal de la Dirección de Zona Interior J.J. Castell, se le hizo entrega de un humilde reconocimiento a la viuda, Sra. PAULA ALVAREZ, a través del cual, manifestamos nuestros dolor y ratificamos nuestra sinceras condolencias por su temprana partida, recordándole, que la familia policial siempre estará a su entera disposición y colaboración.

