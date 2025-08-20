POLÉMICA POR LOS DICHOS DE UNA SENADORA: “NO CREO QUE LOS NIÑOS ARGENTINOS TENGAN DERECHO A VENIR AL GARRAHAN”

La senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, generó una fuerte polémica al plantear en una reunión de comisiones de la Cámara Alta: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”. La legisladora recibió duras críticas de sus pares, entre ellos del radical, Martín Lousteau, y luego hizo su descargo y planteó que fue “malinterpretada”.

Álvarez Rivero dijo: “Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”. Fue durante el plenario de comisiones del Senado en el que el proyecto de emergencia pediátrica obtuvo dictamen.

La senadora destacó que la atención de salud corresponde a las provincias y planteó: “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre. Por eso la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

Álvarez Rivero además advirtió sobre el impacto económico que, dijo ella, tiene Córdoba por recibir pacientes de otras provincias: “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”. Luego planteó: “Hay que discutir el sistema de salud en su conjunto. Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derechos a venir a Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

Fuertes críticas en el Senado a las declaraciones de Carmen Álvarez Rivero: “Es de un nivel de violencia inusitado”

Lousteau fue uno de los senadores que salieron al cruce de los dichos de Álvarez Rivero: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar en que uno nace. Que alguien diga que ‘los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan’ da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Me parece de un nivel de violencia inusitado”.

El senador radical dijo: “No tiene sentido que cada provincia tenga un hospital de alta complejidad especializado en algo. Para hacer un buen uso de los recursos, hay que tener una organización del sistema sanitario. Es exactamente al revés. Si no sería más deficitario, tendríamos menos capacidad de cubrir, gastos que no rinden lo que deberían rendir”.

Su par del kirchnerismo, Lucía Corpacci, planteó: “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”. Mientras que la legisladora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, dijo: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado. También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional. Una de las cosas que plantea es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países”.

El descargo de Carmen Álvarez Rivero: “Me parece que fui malinterpretada”

Álvarez Rivero hizo su descargo luego de la fuerte polémica que generaron sus declaraciones: “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto. Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”.