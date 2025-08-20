CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN: SALUD DESCARTÓ QUE LAS DOSIS DE FENTANILO SEAN LAS CONTAMINADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud de la provincia informó que las dosis de fentanilo halladas recientemente en un basurero de Resistencia NO pertenecen al laboratorio HLB Pharma, ni están vinculadas con el lote actualmente bajo investigación a nivel nacional.

El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez aseguró que las dosis en cuestión fueron adquiridas por la provincia en 2022, y que su origen y proveedor están plenamente identificados. “Ese lote no fue producido por HLB Pharma. Sabemos quién fue el proveedor, el laboratorio, y cuándo se distribuyó el último remanente. Al asumir esta gestión, el volumen casi total ya no estaba disponible en los depósitos”, explicó.

Asimismo, Rodríguez destacó que al inicio de la actual administración no existía un sistema unificado de gestión de insumos, lo que dificultaba la trazabilidad. “Desde mediados del año pasado logramos integrar los distintos sistemas, lo que nos permitió mejorar el seguimiento de los medicamentos”, señaló.

Desde el momento en que la Policía del Chaco notificó la denuncia, el equipo legal del Ministerio acompañó el procedimiento y trabaja de forma coordinada con la fiscalía interviniente.

Finalmente, el ministro subrayó: “Se trata de fentanilo producido por un laboratorio con proveedor identificado. Todo el fentanilo adquirido durante nuestra gestión provino de otros proveedores”.

