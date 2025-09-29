PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA RENOVADA COMISARÍA SEGUNDA DE FONTANA Y EL NUEVO CENTRO DE MONITOREO DE FONTANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este domingo, en el marco del 109° aniversario de Fontana, se inauguró la moderna Comisaría Segunda, con trabajos que incluyeron: ampliación de las oficinas administrativas, renovación del área de la guardia, mejoras en el área privada del personal policial, cocina-comedor, sanitarios y acondicionamiento de las celdas. La fachada también fue modernizada.

El Gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, al intendente de Fontana, Fernando Cuadra, a los ministros de Seguridad e Infraestructura, Hugo Matkovich y Hugo Domínguez inauguraron la ampliación y refacción integral de la Comisaría Segunda, en el marco del plan provincial de modernización e infraestructura en seguridad. La obra fue financiada con recursos provinciales.

El primer mandatario provincial destacó que la obra forma parte del plan de seguridad provincial, junto a nuevas plazas penitenciarias, entrega de móviles y tecnología de monitoreo.

“Estamos dando cumplimiento con nuestro plan de seguridad que tiene resultados óptimos. No sólo se trata de infraestructura, también seguimos trabajando para más patrulleros, cámaras y recursos humanos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, resaltó que la obra fue prácticamente una reconstrucción y atendió demandas del Superior Tribunal de Justicia. Además, valoró la inauguración del nuevo centro de monitoreo de Fontana, que comenzará con más de 30 cámaras y se proyecta llegar a 100.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, indicó que esta intervención se suma a otras realizadas en la provincia: “Recibimos comisarías abarrotadas de detenidos. Hoy, con nuevas alcaldías y refacciones, estamos ordenando el sistema y mejorando las condiciones de la fuerza”.

Cuadra: “No es solamente infraestructura, es tranquilidad”

Por último, el intendente de Fontana, Fernando Cuadra, agradeció la obra en el marco del 109° aniversario de la ciudad. “No es solamente infraestructura, es tranquilidad y paz para los vecinos, y un reconocimiento al personal policial que ahora trabaja en mejores condiciones”, concluyó.

La seguridad de Fontana se modernizó con la inauguración hoy, de un nuevo Centro de Monitoreo de última generación.

En el marco del 109° aniversario de Fontana, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Fernando Cuadra, inauguraron este domingo el nuevo Centro de Monitoreo en la ciudad, una obra clave dentro del plan integral y estratégico de la seguridad provincial.

El espacio permitirá ampliar la capacidad de videovigilancia con cámaras IP Bullet, 1.750 metros de fibra óptica, gabinetes, soportes, sistemas de respaldo energético, UPS de 2 KVA, router de última generación y pantallas que permiten visualizar en simultáneo los distintos puntos de la ciudad. Así, se integran las Paradas Seguras y cámaras del Ministerio de Seguridad, elevando a 25 los dispositivos en funcionamiento en Fontana. Además, se presentaron nuevos desarrollos tecnológicos de gestión municipal, como sistemas digitales de ingresos y egresos, gestión de sueldos y plataforma de autogestión, junto a la conectividad en 35 escuelas locales.

“Este centro permitirá a Fontana estar conectado con la agencia que controla todo el área metropolitana. Nuestra gestión entiende que debe cuidar a todos y a cada uno de los chaqueños. Para fin de año habrá más de 60 cámaras de seguridad, lo que permitirá prevenir delitos e identificar rápidamente a los responsables”- afirmó el Gobernador.

Por su parte, la vicegobernadora Schneider manifestó “Este centro ratifica nuestro compromiso con la seguridad de los chaqueños. Permitirá prevenir situaciones que puedan afectar a los ciudadanos y sus bienes. Seguimos trabajando junto a los municipios para concretar obras que fortalecen a la provincia”.

En tanto, el ministro Matkovich remarcó “Esto es prevención y seguridad estratégica. Fontana es un punto clave dentro del esquema de videovigilancia provincial y este centro refleja la prioridad que le damos a la seguridad”.

Por último, Adrián Veleff, presidente de Ecom, acompañado de la vicepresidente Marina Kremar y la directora Carolina Orcola, resumió “El centro cuenta con equipamiento de última tecnología que permite grabación a largo plazo y conexión directa con el Ministerio de Seguridad y la Justicia. Antes de fin de año, vamos a ampliar el sistema con hasta 60 cámaras en la localidad”.

