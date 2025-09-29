CON RECURSOS PROPIOS , CASTELLI INAUGURÓ EL MODERNO CENTRO DE MONITOREO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con un gran marco de público 👥, este sábado desde las 20:00 horas se llevó a cabo la inauguración oficial del Centro de Monitoreo de la ciudad de Juan José Castelli, una herramienta clave para fortalecer la seguridad y la prevención en la comunidad.

La multitud que acompañó el acto reflejó la expectativa y el compromiso social que genera la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio, impulsado y concretado con recursos propios de la Municipalidad de Juan José Castelli 🏛️.

El intendente Pio Sander, al dirigirse a los presentes, destacó:

“Este era un gran anhelo de la comunidad y hoy lo estamos concretando. El Centro de Monitoreo nos permitirá reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad, interviniendo de manera rápida y eficiente. Estamos instalando 28 cámaras 📡 y un domo en el ingreso 🚔, con una inversión de entre 60 y 70 millones de pesos 💰 en equipamiento, cámaras y tecnología. Con la instalación de fibra óptica propia 🌐, también podremos llevar conectividad a distintas áreas municipales y espacios verdes, y ampliar el sistema con más cámaras en los barrios”.

Sander subrayó además que el municipio cuenta con una unidad móvil 🚓 y un equipo de colaboradores 👷‍♂️👷‍♀️ disponibles permanentemente para atender emergencias y realizar tareas de prevención, junto al equipo de Defensa Civil 🚨. Asimismo, anunció que se trabaja con el Ministerio de Seguridad de la provincia para vincular el sistema local con las cámaras del 911 📞.

El acto incluyó el tradicional corte de cintas ✂️🎀, con la participación de autoridades, concejales y vecinos. En representación de la Iglesia Católica ✝️, el padre Domingo Berg realizó la bendición de las instalaciones.

Tras la recorrida por el nuevo edificio 🏢, el intendente recibió el agradecimiento y las felicitaciones de los presentes, quienes valoraron la concreción de esta obra que marca un paso histórico para Castelli 🚀, en el camino hacia una ciudad más segura y con mejores servicios para todos.

👉 Participaron de este importante evento: la presidenta del concejo deliberante Soledad Rach el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el diputado Rodrigo Ocampo , concejales Adrian Bordon Clelia Obregón Franco Tiberio, Cynthia Beatriz Frías Belén, Belen Cejas, vecinos y funcionarios del gabinete municipal.

Relacionado