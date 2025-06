PIDEN 13 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ACUSADO DE ABUSAR DE MILLARAY, LA ADOLESCENTE QUE SE QUITÓ LA VIDA

El juicio por la muerte de Millaray Cattani, la adolescente de 15 años que se quitó la vida en abril de 2021 tras sufrir un violación en Puerto Deseado, entró en la recta final. La fiscalía pidió una condena de 13 años de prisión para Gustavo Ezequiel Donaire, el único imputado.

El juicio, que se llevó a cabo en la Cámara Oral N°2 de Caleta Olivia, estuvo presidido por el juez Juan Pablo Olivera. Durante las audiencias, tanto la querella como la acusación coincidieron en el monto de la pena, mientras que la defensa solicitó la absolución o, en su defecto, la pena mínima.

La sentencia se conocerá el próximo viernes a partir del mediodía. A través de un comunicado, la familia de la víctima expresó: “El caso Millaray nos dejó en evidencia que muchas cosas pueden ser distintas: demuestra que las causas pueden llevarse adelante aún cuando la víctima haya fallecido. Ahora solo queda esperar para conocer la sentencia, una que puede marcar un antes y un después en la historia de la justicia de nuestro país”.

Un secreto revelado

Poco después de que encontraran a la adolescente muerta en su habitación, la familia de Millaray se sumergió en una búsqueda desesperada de respuestas. Así descubrieron que dos años antes, cuando Millaray tenía 13, había sido abusada sexualmente por el hermano de una compañera de su escuela.

“La verdad, intento no pensar en Gustavo, pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo”, había escrito la víctima en su diario íntimo el 20 de enero de 2020. Esta frase, junto a otras confesiones, fueron claves para reconstruir el calvario que había sufrido en silencio y que desencadenó su drástica decisión.

Las amigas de la adolescente confirmaron después el oscuro secreto detrás de la tragedia y los testimonios fueron claves en el juicio contra Donaire, quien tenía 19 años cuando sucedieron los hechos.

Gustavo Donaire, el único imputado, actualmente tiene 25 años. (Foto. gentileza La Opinión Austral).

El imputado llegó al debate en libertad. Actualmente, tiene 25 años, es soldado voluntario del Ejército y vive en otra localidad. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de entre 6 y 15 años de prisión.

A través de una publicación en las redes sociales, la familia de la víctima afirmó: “Solo deseamos que el viernes 4 de julio Gustavo Donaire sea condenado como el culpable del sufrimiento de Milla y sea inmediatamente detenido; que ella pueda recibir la paz que merece en su morada eterna y su familia pueda empezar a transitar el duelo que quedó paralizado desde el día que supieron la verdad del por qué su amada “Flor de oro” decidió partir de este mundo».

El comunicado de la familia de Millaray, a horas de conocer el veredicto. (Foto: Facebook/Justicia por Millaray Cattani).

Y concluyeron: “A viva voz, y como desde hace 4 años, exigimos una CONDENA EJEMPLAR para que se haga Justicia por Millaray”.