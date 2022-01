PERIODISTA DE CRÓNICA SE ENTERÓ QUE LE DESVALIJABAN LA CASA EN VIVO Y ABANDONÓ EL MÓVIL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El periodista Alejandro Pueblas de Crónica TV se encontraba en pleno vivo cuando lo llamaron de urgencia para avisarle que le estaban desvalijando su casa.

Mientras cubría la búsqueda de un perro en Florencio Varela, se enteró del robo, dio su dirección, pidió disculpas a sus compañeros y abandonó el móvil.

“Me acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, perdonen. Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”, avisó el cronista en el programa que conduce Esteban Trebucq.

Tras dar la dirección de su casa en Los Hornos, La Plata, antes de irse solicitó: “Necesito un móvil policial urgente, me están desmantelando la cada. Yo ya estoy yendo para mi casa”.

“Esto es Argentina”, acusó Trebucq y señaló: Es un pibe que se ha ganado el corazón de todos. Fue elegido el mejor compañero de Crónica. Lo queremos muchísimo. Hace poco entró, se hizo de abajo. Es gente que merece que le vaya bien, pero en Argentina a la gente de bien muchas veces le va mal”.

