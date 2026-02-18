PARRICIDIO EN CORRIENTES: INTENSA BÚSQUEDA POLICIAL AL AUTOR DEL JOVEN QUE MATÓ A SU PADRE DE UN TIRO

La Policía intensifica la búsqueda del autor del homicidio, por tierra y aire.

Efectivos policiales de distintas áreas y con intervención de la autoridad fiscal en turno, intensificaron un amplio operativo de búsqueda, el cual se desarrolla por tierra y aire, con la participación de efectivos de la Unidad regional N°3 Curuzú Cuatiá, Comisarias de Mercedes, Unidad especial de Seguridad Rural de Mercedes, moto patrullas, y personal de a pie, División Canes y Drones de la Unidad Regional N°4 Paso de los Libres, realizando rastrillajes en zonas rurales, montes y sectores de difícil acceso, a fin de dar con el paradero del presunto autor.

Cabe recordar, que según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas de la noche del 15-02-26, alrededor de las 22:00, en el Paraje Yatay, zona rural de la ciudad de Mercedes, por causas que se tratan de establecer, un hombre identificado con el apellido Romero –mayor de edad– habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por el disparo de un arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en el lugar.

Conforme a las primeras diligencias, el presunto autor del hecho sería su propio hijo, quien actualmente se encuentra prófugo. Ambos se hallaban compartiendo una cena familiar cuando, por motivos que son materia de investigación, se habría producido una discusión que derivó en el fatal desenlace. En el lugar se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo rifle calibre .22, que sería la presuntamente utilizada.

Al respecto, en la Comisaría de Distrito Segunda de Mercedes se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.

Relacionado