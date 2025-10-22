PAMI OFRECE UN APOYO ECONÓMICO PARA PAGAR CUIDADORES DOMICILIARIOS: QUIÉNES PUEDEN PEDIRLO Y CÓMO HACERLO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

PAMI: cómo acceder al subsidio para contratar un cuidador domiciliario para adultos mayores. Foto: Unsplash.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece un apoyo económico parcial destinado a los afiliados que presentan dependencia funcional, es decir, limitaciones psicofísicas que dificultan su autonomía.

Este beneficio, conocido como “Subsidio para auxiliar domiciliario”, busca colaborar con los costos que implica la contratación de un cuidador o auxiliar domiciliario, especialmente para aquellos adultos mayores que no cuentan con una red familiar o social de contención.

PAMI: cómo acceder al subsidio para contratar un cuidador domiciliario para adultos mayores. Foto: Reuters.

El beneficio consiste en un aporte económico parcial destinado a cubrir los costos de un cuidador o auxiliar domiciliario, figura clave para la asistencia diaria en tareas básicas como la higiene personal, la alimentación o la movilidad. Se dirige especialmente a afiliados que no cuentan con una red familiar o social efectiva para brindar apoyo constante.

Según detalló el organismo, el trámite puede gestionarse de forma online a través del portal web de PAMI o mediante la app Mi PAMI, aunque también se mantiene la posibilidad de realizarlo de manera presencial en la agencia correspondiente, con turno previo. El procedimiento puede ser iniciado tanto por el afiliado como por su apoderado o un familiar.

La adjudicación del subsidio no es automática: se encuentra sujeta a la evaluación de un equipo social, que analiza la condición del solicitante, su grado de dependencia funcional y la capacidad de su entorno familiar para asistirlo. De este modo, el organismo asegura que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

La app MI PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

Requisitos para acceder al subsidio de PAMI

Ser afiliado/a de PAMI.

Presentar limitaciones funcionales psicofísicas comprobables.

No contar con una red de apoyo efectiva.

Someterse a la evaluación del equipo social de PAMI, que determinará la necesidad de la asistencia y la capacidad del entorno para colaborar.

Documentación requerida

Para tramitar el beneficio, es necesario presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Último recibo de cobro o credencial de afiliación.

Consentimiento informado firmado.

Informe médico actualizado.

Nota de solicitud completada.

Con este programa, PAMI busca promover la permanencia de los adultos mayores en sus hogares, respetando su entorno, vínculos y autonomía, mientras reciben la asistencia necesaria. La medida se inscribe dentro de una política integral de cuidado que prioriza la atención personalizada y el bienestar emocional de los jubilados y pensionados.

