OMAR LARROZA, TRAS SER ELEGIDO RECTOR DE LA UNNE: «TENEMOS UNA AGENDA MUY AMPLIA PARA INSERTAR EN LA UNIVERSIDAD»

Momentos después de conocer el resultado de la votación, en la que obtuvo la victoria con 94 votos, el rector electo de la UNNE, Gerardo Omar Larroza, agradeció a toda su familia, amigos, decanos, consejeros de las facultades y quienes lo acompañaron en su postulación «todo este tiempo».

«Son los esfuerzos que uno hace para sus hijos y por ahora voy a disfrutar todos estos sentimientos y algarabía», afirmó en declaraciones y sostuvo que «realmente ha sido un trabajo arduo todo este tiempo«.

Sobre los inicios de su administración, el ex decano de la Facultad de Humanidades adelantó: «A partir de acá seguramente empezar a trabajar en una agenda y delinear un equipo de gestión para cada área».

«Vamos a trabajar sobre una modernización, algunos estímulos, proyectos que tengan que ver con el desarrollo productivo y económico de la región. Tenemos una agenda muy amplia como para poder insertar la universidad dentro de la sociedad», agregó.

En ese sentido, invitó a las demás facultades y espacios a sumarse al proyecto que encara. «Los invito a ser parte de esta transformación: el Futuro nos UNNE», expresó.

«Me siento orgulloso de esta Universidad. Siempre me sentí orgulloso de ser de la Universidad Nacional del Nordeste, pero hoy más que nunca, ya que he dado prueba cabal de democracia, y porque los sueños y proyectos de personas que hemos venido trabajando hace mucho para hacerla crecer, pueden comenzar a realizarse», dijo el ex decano de la Facultad de Medicina.

«Quisiera agradecer también a mi querida Franja Morada», dijo y agregó: «Y también a los dirigentes estudiantiles de otras agrupaciones, por superar las diferencias ideológicas y apoyar un proyecto en el que trabajaremos juntos», agregó.

TRAYECTORIA DE OMAR LARROZA

El nuevo Rector se inició en la carrera universitaria en el año 1990 como Secretario del Centro de Estudiantes de Medicina, Enfermería y Kinesiología, y en el periodo 92/94 en representación del claustro de estudiantes fue designado como Consejero Directivo y luego Consejero Directivo Superior.

Tras egresar de la Carrera de Medicina, realizó su especialidad de oftalmología en el Hospital Vidal y posteriormente cursó la Maestría de dicha especialidad en la Universidad Católica de Salta. Fue Secretario del Departamento de Graduados 1996/2000.

Ejerció como médico asistencial del servicio de Oftalmología en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes, tras lo cual comenzó a transitar su carrera como docente, primero como Consejero Directivo por el claustro de profesores adjuntos, más tarde como Consejero Directivo por el claustro de titulares y como Consejero Superior por el claustro de profesores, éstos últimos dos cargos siguen en vigencia hasta la actualidad.

Realizó un Máster en Gestión de la Educación Superior (Universidad de Barcelona), un Doctorado en Gestión de la Educación Superior (UNTREF).

Fue presidente de la Asociación de Facultades de Medicina AFACIMERA (2014/2018), y fue designado como director del Cono Sur de la FEPAFEM.

En materia de gestión fue Secretario General de Asuntos Sociales de la UNNE y Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina.

También fue Profesor Titular de las Prácticas Finales Obligatorias, Coordinador Académico del Gabinete de Simulación, presidente del Observatorio de Salud Pública, Director de la carrera de Especialización de Salud Social y Comunitaria y Jefe de Departamentos de la Facultad de Medicina.

Desde el año 2006 hasta el 2014 fue Secretario Académico de la Facultad de Medicina, tras lo cual fue electo como Decano de esa unidad académica por dos periodos (2014-2022)

En representación de la Facultad de Medicina de la UNNE fue Director del Cono-sur de la FEPAFEN (Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina) y Presidente de AFACIMERA (Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina. Periodos: 2014-2016 y 2016-2018).

