NUEVO CRONOGRAMA: EL 23 DE OCTUBRE SERÁN LAS ELECCIONES DOCENTES Y NO DOCENTES

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, a través de la Junta Electoral Docente y No Docente para elecciones 2024 de Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación, informa que por Decreto N° 1257/24 del Poder Ejecutivo Provincial se modifica la fecha del acto eleccionario establecida en el Decreto N° 574/24 para el 20 de septiembre al 23 de octubre del presente año; así como la correspondiente asunción de los nuevos representantes electos del 20 de diciembre al primer día hábil del Ciclo Lectivo 2025.



Cabe señalar que el Gobierno de la Provincia del Chaco este año ha planteado la convocatoria a Elecciones Docentes y No Docentes para las Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina del personal docente de todos los niveles, ciclos, modalidades y/o servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y también para representantes de docentes, no docentes, padres y estudiantes para el Consejo de Educación. “Esta medida tiene por objeto dar la más amplia participación democrática en la elección de sus representantes, a los diferentes tipos de electores mencionados, a la vez que hacer cumplir lo establecido por la Ley del Estatuto del Docente N° 647-E y Ley del Consejo de Educación N° 885-E que establecen la realización periódica de tales elecciones en estos organismos con representación docente y no docente, la cual no se lleva a cabo desde el año 2017”, manifestaron los miembros de la Junta Electoral Docente y No Docente.

Asimismo, señalaron que: “es importante poner en conocimiento que, por lo antes expuesto, la Junta Electoral Docente y No Docente, designada por el Ministerio de Educación para llevar adelante estas elecciones, ha debido modificar los plazos establecidos por normativa para las diferentes actividades relacionadas con éste, lo cual se ha plasmado en la Circular N° 06/2024 que será remitirá por vía jerárquica a todos los establecimientos educativos”. La copia de la misma se publicará en el blog del actual Departamento de Contenidos y Repositorio del MECCyT, en el cual se registra toda la documentación referente a las elecciones docentes y no docentes para difusión y acceso público (circulares, instructivos, modelos, padrones, etc.), y cuya dirección es: https://dirdocumentacion.educacion.chaco.gob.ar/junta-electoral/.



Cronograma del proceso eleccionario

Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina

Desde el 26 de junio y hasta el 16 de agosto se exhibirán los padrones electorales así como también es el período de tachas e impugnaciones, cumpliendo con el artículo, Ap. XIII – Ley 647- E Decreto 217/91 y modificatoria 15 días con un plazo de 52 días.

La devolución de padrones provisorios desde Regionales Educativas será hasta el 19 de agosto. La resolución de impugnación de padrones provisorios / electores será desde el 26 de junio hasta el 23 de agosto, por cinco días hábiles desde su recepción en Junta Electoral, según Art.11 Ap. XIII – Ley 647 – E, Decreto 217/91 y modificatoria.

La exhibición de padrones definitivos en distintas Regionales será hasta el 7 de octubre por 15 días antes del acto eleccionario, según Art.11 Ap. XIII – Ley 647 – E, Decreto 217/91 y modificatoria.

La presentación de Listas de Candidatos será hasta las 12 hs del 12 de agosto, según Art.11 Ap. XI – Ley 647- E Decreto 1217/91 y modificatoria. La publicación de listas será hasta el 14 de agosto. En tanto que la oficialización y publicación de listas será el 29 de agosto.



Cronograma del proceso eleccionario

Consejo de Educación

Los padrones electorales se exhibirán desde el 1 al 16 de agosto, un plazo de 16 días, en cumplimiento Ley N° 885 E y Dec.Reg. N° 2051/2008 Art.11 Ap. XIII – Ley 647 – E, Decreto 217/91 y modificatoria. En esas mismas fechas será el período de tachas e impugnaciones.

El 20 de agosto será la devolución de padrones provisorios desde las Regionales Educativas.

La resolución de impugnación de padrones provisorios /electores será desde el 1 al 23 de agosto. La exhibición de padrones definitivos en distintas Regionales será hasta el 7 de octubre.

La presentación de Listas de Candidatos será hasta las 12 hs. del 12 de agosto. En tanto que la publicación de listas será desde el 14 de agosto.

La impugnación de listas será del 15 al 19 de agosto. La resolución de impugnaciones de listas tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la Junta desde el 15 al 26 de agosto.

La oficialización y publicación de listas será el 29 de agosto.

Acto eleccionario

El 23 de octubre de 9 a 19 hs. serán las elecciones de Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación, en cumplimiento del Decreto N° 574/2024 modificado por Decreto N° 1257/2024.

El escrutinio definitivo y consideración de impugnaciones será dentro de los 15 días del acto electoral, es decir del 24 de octubre al 7 de noviembre, según Art.11 – Ap. XXI Ley 647- E Decreto 1217/91 y modificatoria; inclusive en esas fechas también serán las elecciones complementarias – mesas no constituidas o anuladas.

