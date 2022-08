NOS SUMAMOS, REPUDIAMOS LOS HECHOS AGRESIVOS HACIA GUSTAVO OLIVELLO CONDUCTOR DE ALERTA URBANA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

En pleno siglo 21 se siguen levantando banderas ideológicas que, a finales del siglo XX eran consideradas panfletarias.

Cuatro de los 5 portales que conforman «Café para 5», repudiamos los actos y hechos que van contra la libertad de expresión y de comunicación sufridos por el periodista de Alerta Urbana Gustavo Olivello. Este sábado 20 de agosto en horas de la tarde, lo agredieron y le quitaron el celular que, como es sabido es una de las herramientas más usadas en la actualidad para el ejercicio del periodismo.

Rechazamos y solicitamos a todos los actores de la vida institucional democrática, expresen como es necesario, su total repudio a estas actitudes coercitivas, caso contrario estarán apoyando a la ilegitima práctica de la represión de ideas, información, expresión y comunicación.

Es la oportunidad de visibilizar la falta de compromiso por parte de todos los actores políticos, organismos y sectores sociales. No se trata de buscar culpables, sino, de garantizar, defender e institucionalizar de manera eficaz el derecho de “libre comunicación”, tanto como, el derecho a informar y estar informados.

Independientemente quien los provoque: gobiernos, fuerzas armadas, sindicatos, movimientos sociales, comunidades diversas, colectivos diversos, raza, religión etc.; el ataque a trabajadores de prensa, solo por el hecho de mostrar lo que pasa, viene siendo recurrente; en nuestra provincia es inaceptable ya que los medios estamos abiertos a todas las voces.

Citamos el punto 3 del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Libertad de Pensamiento y de Expresión:

«No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.»

Tal punto no discrimina por raza, activismo social o político ni religión; habla de un derecho elemental e inalienable al ser humano “libertad de expresión y de pensamiento”.

Instamos a todos los referentes, dirigentes, representantes y demás a defender la libertad de expresión y de pensamiento, sin divisiones políticas ni anteponiendo intereses personalistas.

Llevar la información a todos los ciudadanos, no debe considerarse riesgoso ni mucho menos peligroso en la argentina que vivimos, al fin a y al cabo somos hijos de este suelo, ese mismo que todos pisamos y es hora de dejar de pisotearlo.

