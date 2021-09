«NOS ENFRENTAMOS A UN FANTASMA QUE NO VEÍAMOS Y TUVIMOS UN GOBERNADOR QUE NO SE TOMÓ DESCANSO»

El legislador del Pro valoró el trabajo realizado por un grupo «heterogéneo» en el que no faltaron disidencias pero supo encontrar soluciones «consensuadas». «El Chaco logró reinventarse y revertir haber sido casi un mal ejemplo; pero para eso hay que hacer, no basta con proponer», aseguró.

Tras la reunión de este lunes, quedó oficializado el fin de la etapa de trabajo del Comité de Emergencia Sanitaria, el espacio conformado por especialistas de distintas actividades y referentes del Gobierno provincial para la toma de las decisiones más trascendentes a la hora de gestionar la pandemia en el Chaco. Uno de sus integrantes, el legislador del Pro, Luis Obeid valoró el trabajo realizado y recordó que a pesar de ser convocados como expertos, «nos enfrentamos a un fantasma que no veíamos».

En este sentido, subrayó que «tuvimos un gobernador que no se tomó un sólo día de descanso en toda la pandemia, y si bien yo sigo siendo opositor, cuando hay voluntad ciudadana para el diálogo es necesario ponerla en valor», señaló en declaraciones a Radio Provincia. Obeid indicó que en rigor se van a «discontinuar» las reuniones, habida cuenta de que la pandemia no ha quedado en el pasado todavía.

Sin embargo, entendió que la tendencia de los números y el avance de la campaña de vacunación hace que de alguna manera, «podamos tomar un poco de distancia y ver las cosas desde otro prisma». A nivel personal, aportó: «Fue un honor participar» tanto en su condición de médico como de ciudadano, y destacó que el espacio se construyó con un grupo muy diverso, desde el punto de vista sanitario y partidario. «No tengo más que agradecimiento para expresar y creo haber hecho lo correcto al sentarme un tratar de dar una mano en un momento de tanta tragedia colectiva», aseguró.

Remarcó que aunque «no es fácil» dejar de lado otras cuestiones como la pertenencia partidaria y la visión ideológica, «la prioridad» estaba en otro lugar y la decisión fue la correcta, «sobre todo por parte del gobernador, Jorge Capitanich, quien nos convocó de manera abierta y llana para escuchar».

Escenario actual

Si bien la evolución favorable de todos los indicadores se vienen registrando progresivamente desde hace al menos ocho semana, en las últimas jornadas se afianzaron con contundencia cifras como la de los contagios diarios promedio, que ubicó en los 52, contra los 875 del pico de junio; o la tasa de incidencia que se ubicó en los 100 tras haber superado los 1000 en el peor momento de la pandemia.

«Esto es una alegría enorme y habría que separar las cosas porque aunque las elecciones pueden eclipsar estos buenos números, tenemos que recordar a dónde estábamos parado hace no mucho timepo», advirtió el legislador y añadió: «cuando me integré al Comité no teníamos vacunas, hoy parece normal pero no hay que olvidar que el Chaco, en un momento de tragedia colectiva supo reinventarse y revertir la situación porque éramos casi un mal ejemplo».

Obeid indicó que «para lograr todo esto hay que hacer, no alcanza sólo con proponer». En cuanto al trabajo cotidiano en un espacio heterogéneo como el Comité de Emergencia, admitió que hubo discusiones acaloradas y momentos más o menos tensos, pero «se conformó un grupo que se respeta y es capaz de salir adelante aún en el disenso porque se trata de propuestas que nos incumben a todos».

