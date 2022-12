NO LE PERMITIERON COMER CHIPA EN UN LOCAL DE ELECTRODOMÉSTICOS, SE QUEJÓ EN INTERNET Y ABRIÓ EL DEBATE

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Los locales y comercios de todos lados tienen sus propias reglas y normas establecidas. El famoso «derecho de admisión y permanencia» que implica que cada local puede decidir bajo criterios objetivos a quiénes se les permitirá la entrada a un lugar, pero en ningún caso ello habilita la discriminación.

Explicada esta cuestión, Horacio Torres reconocido periodista que se desempeñaba en la rama del periodismo ambiental y que actualmente reside en Corrientes, expuso lo que le ocurrió en un local que vende electrodomésticos.

Foto captura de Facebook.

A través de su cuenta personal de Facebook, Torres comentó: «¡NO COMPRO MÁS EN FRAVEGA! En la sucursal de peatonal Junín, casi Mendoza de Corrientes me dijeron amablemente a mi hijo y yo que no podía comer chipa mientras intentaba hacer una compra.Gracias por la invitación. Ya sé dónde NO comprar» y acompañó lo escrito con la foto del comercio.

Foto captura de Facebook.

Tras su publicación, los comentarios no tardaron en llegar. No faltaron aquellas personas que respaldaron al periodista.

«Igual que en el Shopping, no te dejan tomar mates, a contramano de la cultura«, «Se creen top y no son ni tip esos que atienden el negocio«.

Foto captura de Facebook.

También estuvieron quienes se mantuvieron en el medio de la controversia. «Estaría bueno que digan ‘no tocar’ o si se mancha o algo así, corre por su cuenta, igualmente si dejan comer chipa, puede entrar uno con una hamburguesa ponele y ahí es el problema«.

Foto captura de Facebook.

Pero tampoco faltaron aquellos usuarios que criticaron el accionar de Torres. «No podes andar por la vida comiendo chipa«, «Pasa Horacio, pasa, miralo y llenalo de grasa, mientras lo compres hasta lo podes romper en el local. No estoy a favor ni en contra pero creo que en la forma de decirlo está la clave«, «Es obvio que no dejen, porque es una casa que vende electromecánicos, vos no vas a comprar algo con lleno de grasa o migajas de chipa/pan. ¿O si?«.

Foto captura de Facebook.

El posteo en cuestión rápidamente generó controversia. Hay gente que se puso de lado de Torres y otras que defendieron al local comercial.

Fuente: Diariochaco

Relacionado