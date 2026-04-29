NBCH LANZÓ SU NUEVO PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y ANUNCIÓ CHARLAS PARA ESCUELAS DEL INTERIOR

El presidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) informó que ya se encuentra habilitado en la web institucional el nuevo espacio de Educación Financiera, una iniciativa que busca acercar herramientas concretas a la comunidad para mejorar la toma de decisiones económicas.

“Este lanzamiento refleja el compromiso profundo que tenemos como institución con nuestra comunidad: ya está disponible el nuevo sitio de Educación Financiera en nuestra página web”, destacaron desde el Directorio.

El espacio surge a partir de una convicción clara: el conocimiento financiero transforma vidas. No solo impacta en los clientes del banco, sino también en familias, jóvenes y en toda persona que accede a herramientas para organizar su economía personal. En ese sentido, desde la entidad remarcaron que se trata de una prioridad estratégica que continuará desarrollándose en el tiempo.

El contenido puede consultarse ingresando a: https://www.nbch.com.ar/educacion-financiera

Allí, los usuarios encontrarán materiales accesibles y prácticos sobre ahorro, elaboración de presupuestos, uso responsable del crédito, planificación financiera y otros aspectos clave para la economía cotidiana.

Además, se anunció que este jueves comenzará un ciclo de charlas de educación financiera destinado a escuelas del interior provincial. La propuesta se desarrollará en el auditorio del banco y se llevará adelante de manera conjunta con la Subsecretaría de Juventud de la provincia, con el objetivo de fortalecer la formación de los jóvenes en temas económicos desde edades tempranas.

Relacionado