NAYIB BUKELE LOGRÓ LA REELECCIÓN EN EL SALVADOR Y LE ENVÍO UN GUIÑO A MILEI: «LE DESEO LO MEJOR»

El candidato del partido Nuevas Ideas se convirtió este domingo en el primer presidente salvadoreño reelecto en más de 80 años. Luego de votar, dio un discurso y se refirió a la seguridad en Argentina.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se ha convertido en un modelo para políticos de ultraderecha en América Latina por las medidas de seguridad en contra de las pandillas, logró este domingo un segundo mandato, en medio de un régimen de excepción.

Las urnas cerraron esta tarde en este pequeño país centroamericano apenas más chico que Tucumán y con más de 6,3 millones de habitantes, donde la jornada electoral este año fue distinta: las calles estuvieron más tranquilas, sin tanta «bulla» o fiesta como en elecciones anteriores ni tantas personas vistiendo camisetas de sus partidos políticos, según remarcan muchos salvadoreños.

Son las primeras elecciones bajo régimen de excepción en democracia, un estado que rige desde el 27 de marzo de 2022 y que desde entonces logró reducir los índices de violencia, con una fuerte presencia militar y policial en las calles.

Esa estrategia de seguridad, que neutralizó a las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18, disparó la popularidad de Bukele entre los salvadoreños hasta un 90%, la más alta de la región. Pero el régimen de excepción también despertó alerta por los informes de detenciones arbitrarias, más de 200 muertes en las cárceles y torturas.

LAS PALABRAS HACIA JAVIER MILEI

Durante la conferencia de prensa que brindó luego de conocerse los resultados provisorios que le daban la victoria de los comicios, el jefe de Estado salvadoreño se refirió a su par argentino, Javier Milei, y le dirigió elogios. «Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden», aseguró luego de contar que mantuvo una conversación telefónica con el líder libertario, antes de que asuma formalmente la presidencia.

Bukele, además, contó que, a través de sus funcionarios, le ofreció ayuda en materia de seguridad a la ministra del área, Patricia Bullrich. No obstante, destacó que la situación en Argentina es distinta a la de El Salvador. «Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño».

«Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas«, comenzó aclarando el recientemente reelecto mandatario salvadoreño.