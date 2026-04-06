MURIO UNA DOCENTE CHAQUEÑA TRAS UN CHOQUE FRONTAL SOBRE RUTA 12 EN MISIONES

Una mujer de 54 años, oriunda de Resistencia, murió tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1576, en la localidad misionera de Puerto Esperanza. La víctima fue identificada como Patricia Adriana Petruk, docente, quien conducía un Renault Logan y falleció en el lugar como consecuencia del impacto, ocurrido el sábado por la mañana.

En el mismo vehículo viajaban otra mujer y dos menores, que resultaron con lesiones graves y permanecen internados en terapia intensiva en el hospital Samic de Eldorado. El otro rodado involucrado fue un Fiat Weekend, conducido por una mujer de 36 años, integrante de Gendarmería Nacional, quien también sufrió heridas de gravedad.

Tras conocerse la noticia, instituciones educativas expresaron su pesar por la muerte de la docente. Desde la Escuela de Educación Secundaria N° 40 «Explorador Ramón Lista» señalaron: «Con profundo pesar, despedimos a la colega, Patricia Petruk, quien se desempeñara hace unos años, como Asesora Pedagógica en nuestra institución. Saludamos con mucho respeto y cariño a su familia, y rogamos al Señor, por su eterno descanso. Hasta siempre, Patri.»

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También la Dirección Regional Educativa X-C difundió un mensaje de condolencias: «La comunidad educativa de la E.S.J.A N° 15 «Prof. Miryam L. Teruel» expresa sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento de nuestra querida profesora Patricia Adriana Petruk, quien deja un inmenso vacío en nuestros corazones. Nos unimos en solidaridad y apoyo a sus familiares, compañeros y amigos en este difícil momento, ante tan irreparable pérdida. «Nunca muere quien supo y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos; tus enseñanzas y amor siempre estarán presentes en nuestra memoria». Q.E.P.D.»