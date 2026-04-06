IMPRESIONANTES IMAGENES NUEVAS DE LA TIERRA TOMADAS POR ARTEMIS II

Tras el exitoso lanzamiento de Artemis II, la nave se encuentra saliendo de la órbita terrestre, según informó la NASA, mientras los astronautas prosiguen con el plan de observación de la Luna, tal y como se estableció la misión.

Desde Houston, el equipo científico lunar trabaja en el plan que determinará qué podrá observar y fotografiar la tripulación durante el sobrevuelo, para la cual la cápsula Orion lleva 31 cámaras diseñadas para tomar fotografías de la Luna desde todos sus ángulos.

De acuerdo a la información suministrada por la agencia espacial de los Estados Unidos, con cámaras externas montadas en los paneles solares hasta vistas internas de la cabina que documentan la vida de la tripulación, se registran los momentos clave de la misión.

Simulación de la trayectoria prevista para la misión Artemis II. Una cámara de navegación óptica dedicada fotografía la Tierra y la Luna para ayudar a Orion a determinar su posición en el espacio profundo, mientras que las cámaras portátiles Nikon Z9 permiten a la tripulación capturar imágenes de alta resolución a través de las ventanas.

Las imágenes de la Tierra difundidas por la NASA En efecto, por estas horas la NASA difundió algunas imágenes tomadas a la Tierra, que resultan espectaculares y novedosas al mismo tiempo.