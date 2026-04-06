IMPRESIONANTES IMAGENES NUEVAS DE LA TIERRA TOMADAS POR ARTEMIS II
Desde la cápsula Orión se tomaron fotografías en alta resolución que develan algunos aspectos de nuestro planeta hasta ahora no capturas con tal precisión.
Una cámara de navegación óptica dedicada fotografía la Tierra y la Luna para ayudar a Orion a determinar su posición en el espacio profundo, mientras que las cámaras portátiles Nikon Z9 permiten a la tripulación capturar imágenes de alta resolución a través de las ventanas.
Las imágenes de la Tierra difundidas por la NASA
En efecto, por estas horas la NASA difundió algunas imágenes tomadas a la Tierra, que resultan espectaculares y novedosas al mismo tiempo.
- En la siguiente imagen tomada por la tripulación de Artemis II se pueden ver las luces eléctricas de la actividad humana; en la parte inferior derecha, la luz del Sol ilumina el borde del planeta.
- Estas dos imágenes fueron tomadas por el astronauta Reid Wiseman con solo minutos de distancia entre sí. La marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara: en la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el brillo nocturno de nuestro planeta.
- En esta imagen, también tomada desde la cápsula Orión, se aprecia la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador, que atraviesa la Tierra. “Ya sea despiertos o soñando, todos estamos juntos en este planeta”, indicó la NASA con relación a la fotografía.