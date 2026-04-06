RESISTENCIA: HORROR TRAS DETENER A UN JOVEN DE 20 AÑOS POR ROBO Y ABUSO DE UNA MUJER DE 80 AÑOS

Un joven de 20 años fue detenido en la ciudad de Resistencia acusado de abuso sexual en ocasión de robo contra una mujer de 80 años, en un hecho que generó conmoción y es investigado por la Justicia provincial.

El episodio ocurrió días atrás en una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo. La causa se inició el pasado 3 de abril, cuando la víctima fue trasladada al Hospital Perrando, donde los profesionales constataron lesiones compatibles con un abuso reciente. A partir de esa situación, tomó intervención el Equipo Fiscal N° 15.

La investigación quedó en manos de la División Delitos Contra las Personas, cuyos efectivos llevaron adelante distintas tareas, entre ellas el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona. Gracias a ese trabajo, lograron identificar a un sospechoso que había sido visto merodeando el lugar antes del hecho.

Finalmente, durante la madrugada de este lunes, el presunto autor fue demorado por personal policial. Al momento de su detención, se le secuestró un teléfono celular que había sido sustraído a la víctima, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

El joven fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.