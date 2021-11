MURIÓ LUCAS, EL JUGADOR DE 17 AÑOS DE BARRACAS CENTRAL BALEADO POR LA POLICÍA DE LA CIUDAD

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Lucas González, el joven futbolista de 17 años de Barracas Central baleado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ayer por la mañana, murió en horas de la tarde de este jueves, según precisó la propia familia del joven desde el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Se suspendió el encuentro entre Cintia, su madre, y el presidente Alberto Fernández pautado para las 19 en Casa Rosada.

“Lucas era mi sobrino del corazón y acaba de fallecer. Lo único que le pedimos a todos es que respeten la intimidad de la familia, porque estamos destrozados. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron y a los que están. Y ahora lo que vamos a pedir es justicia por Lucas. Nada más que eso”, señaló el tío al hablar con la prensa en la puerta del Hospital.

“Lucas va a seguir en nuestros corazones”, reflexionó el hombre, quien habló con los medios entre lágrimas y notablemente conmovido por la reciente noticia del fallecimiento del joven futbolista. “Queremos justicia por Lucas. No queremos más a toda esta maldita policía”, enfatizó el tío del jugador de 17 años de Barracas Central que tenía “muerte cerebral” producto del disparo recibido por parte de efectivos de la policía porteña. Hoy, además, trascendió el audio de la Policía tras balear a Lucas.

En relación a los policías que le dispararon a Lucas y que en horas de la tarde de hoy fueron separados de la fuerza, el tío señaló: “Queremos que vayan presos, como tienen que ir porque son unos delincuentes. Ellos son los delincuentes por lo que quisieron hacer con los nenes: ensuciar a cuatro nenes que venían de jugar a la pelota y que terminó en esto, en la muerte de Lucas”.

“Queremos justicia, mi compañero no era ningún chorro. Él era un futbolista, se rompía el orto todos los días. Lo único que pedimos es justicia”, comentó un joven a los medios entre lágrimas. Abrazada a él, otro muchacho señaló también llorando: “Lucas era mi hermano, siempre volvíamos juntos y ayer se volvió solo”. “Mataron a un deportista”, dijeron.

“Estamos sin palabras, estamos destruidos. Es un desastre esto. Esto no puede pasar en un país con democracia”, señaló el padre de uno de los amigos de Lucas. “¿Cuántos Lucas tienen que seguir muriendo?”, señaló. “Son todos pibes estudiantes, laburadores y vienen estos asesinos y te los matan así. No tienen razón de ser. Estamos destruidos”, insistió.

“La Policía te ve con gorrita y te miran mal, te piden el documento solo porque te ven con gorrita, ¿por qué no van a agarrar a los verdaderos delincuentes?”, insistió otro joven amigo de Lucas.

Lucas fue baleado en la cabeza por policías de la Ciudad de Buenos Aires en medio de un confuso episodio. La versión oficial indicó que el menor fue herido tras ser perseguido por los efectivos mientras circulaba a bordo de un auto Volkswagen Suran, en el que viajaba junto a dos amigos. Sin embargo, Cintia -su mamá- rechazó esta explicación y denunció en la mañana de este jueves que al chico lo balearon sin ningún motivo. “Fue gatillo fácil”, aseguró la mujer.

De acuerdo con la versión policial, la secuencia comenzó a pocos metros de uno de los ingresos a la villa 21-24, en el barrio de Barracas. En ese momento, policías de la Comuna 4D, a bordo de un móvil no identificable, un Nissan Tiida, observaron el Volkswagen Suran que salía del asentamiento y lo cruzaron. Le dieron la voz de alto para identificar a sus ocupantes pero supuestamente los sospechosos aceleraron.

Fue entonces que comenzó una persecución. Siempre según lo que indicó la Policía, en la intersección de las avenidas General Iriarte y Vélez Sarsfield, frente a la Basílica del Sagrado Corazón, los agentes de civil lograron colocarse a la par del auto en el que viajaba Lucas para detenerlos pero los jóvenes, en respuesta, embistieron contra la puerta del conductor del Nissan y lastimaron a uno de los oficiales.

En ese momento fue cuando se inició el supuesto tiroteo entre los policías y los presuntos delincuentes. Luego, los sospechosos aceleraron el auto y escaparon, pero fueron detenidos a unas cinco cuadras, en el cruce Alvarado y Perdriel. Detuvieron a los jóvenes y notaron que uno de ellos, Lucas, tenía una herida de bala en la cabeza. El chico fue trasladado Hospital Penna, donde está internado. Un cuarto sospechoso, acompañado por su madre, se entregó luego en la Comisaría 4D.

Pero lo que contó Cintia es diametralmente opuesto a la versión oficial. En diálogo con el periodista Ernesto Tenenbaum, en Radio Con Vos, la mujer contó lo que pudieron averiguar por su cuenta. Lucas salió de entrenar con cuatro compañeros más. Ellos (por los compañeros) ayer fueron a probarse en el club porque estaban buscando chicos. Cuando salieron de entrenar pararon a comprar un jugo y en ese trayecto, por lo que sabemos, frenó un auto supuestamente con cuatro policías arriba. Por lo que nos contó el papá de uno de los chicos, ellos pensaron que los iban a asaltar. Entonces aceleraron y en ese trayecto le dispararon a mi hijo”, relató la mamá con la voz quebrada.

El estado de salud del futbolista es delicado. Según su madre, el cuadro es irreversible y los médicos del Penna le indicaron que no pueden hacer nada más por él. Cintia contó que su hijo todos los días se levanta a entrenar muy temprano y luego va al colegio en horario nocturno. “Justo antes de ayer había entregado dos trabajos que le quedaban. La verdad que me destrozaron la vida. Yo quiero que los que hicieron esto la paguen”, pidió.

En medio del dolor y pese a los pronósticos médicos, la mamá de Lucas no pierde la esperanza de que su hijo se recupere. “Lo único que pido a Dios es que no me lo deje ir. Tiene una vida por delante. Que tiene 17 años y una mamá que lo va a esperar todos los días, así tenga que dormir en el hospital. Me voy a quedar a esperarlo porque yo sé que va a volver conmigo”, agregó la mujer, quien señaló que hasta anoche los amigos de Lucas seguían detenidos.

La causa en la que se investiga qué fue lo ocurrió y cómo fue el accionar policial quedó a cargo del Juzgado de Menores N°4, del juez Alejandro Cilleruelo, quien ordenó que las pericias las hiciera la Policía Federal, que los chicos detenidos sean trasladados al Instituto Inchausti y no adoptó temperamento contra los policías: sólo secuestró sus armas y pidió que se les practique un dermo-test para detectar rastros de pólvora.