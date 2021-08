MIRAFLORES “ACCIDENTE ENTRE MOTOCICLETAS CON SALDO DE TRES (03) PERSONAS LESIONADAS, 01  CON LESIONES DE GRAVEDAD  «AMPUTACIÓN DE UN MIEMBRO INFERIOR».

siendo las 20:30 aproximadamente del viernes 06 de agosto de 2021, personal de la Comisaria de Miraflores tomaron conocimiento de un supuesto siniestro vial, ocurrido en lote 58 Escuela Estrella N° 1034 de MIRAFLORES, tratándose de un camino vecinal con mucha polvareda, según información y acorde a los indicios existentes, serian protagonistas (03) tres motocicletas, producto del suceso, ingresaron lesionados en nosocomio local (03) personas lesionadas, tratándose de los ciudadanos C. A. (30), C. J., (57) y R. D. R. (27), examinados por médico de guardia diagnóstico: A. C. presentaría Lesiones Leves, C. J. lesión de gravedad AMPUTACIÓN PIERNA DERECHA A NIVEL DE ARTICULACIÓN DE RODILLA – HEMATOMAS VARIOS EN MIEMBROS INFERIORES y R. Con lesiones leves.-

Tod

os fueron derivados hacia Hospital del bicentenario J. J. Castelli, fines realizar estudios de rigor e intervenciones médicas del caso, hasta momento personal policial logro SECUESTRO de dos Motocicletas, y procuran incautar una tercer motocicleta que aparentemente también fue perticipe del hecho y su conductor quien se hallaria identificado procuran comparendo ante sede policial; intervino perito del Gabinete científico licenciado JOSE ALCARAZ. Todo ello con intervención de la fiscalía N 2 de J. J. CASTELLI.

