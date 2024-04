MILEI: «CON MACRI VAMOS A CONSTRUIR UNA EXPRESIÓN LIBERAL DE CARA A 2025»

El presidente se tiene fe para las legislativas: «Vamos a dar el batacazo en 2025».

En una entrevista con Alejandro Fantino, en el canal Neura, el presidente Javier Milei analizó su gestión, se expresó sobre el Pacto de Mayo y la ley «Bases», se mostró con optimismo de cara a las elecciones legislativas del año que viene y se refirió a la recuperación de las Islas Malvinas. Fantino le preguntó: «¿Estás pensando en recuperar Malvinas?», y Milei contestó: «Sí, pero es un proceso de largo plazo».

«Vamos a dar el batacazo en 2025», afirmó Milei. «No me importa si se me cae el Pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez rieglas para una economía sana», indicó el mandatario.

«Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento», aseguró al desafiar a los sectores de la oposición que se resisten a acompañar los proyectos del oficialismo.

Al ser consultado sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri, reveló: «Con Macri vamos a empezar a trabajar en la convergencia. De cara a 2025 vamos a construir una expresión liberal. Todos los que estamos a favor del cambio sinceramente». Fantino le preguntó por la gente que podría quedar «afuera», como Horacio Rodríguez Larreta, a lo que Milei contestó: «Todos los radicales de la línea de Alverar son bienvenidos».