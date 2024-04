MILEI ARREMETIÓ NUEVAMENTE CONTRA EL BANCO CENTRAL: «INSTITUCIÓN NEFASTA»

El presidente Javier Milei participó de la cena anual de la Fundación Libertad y dio una clase de economía.

El presidente Javier Milei participó, este miércoles por la noche, de la cena anual de la Fundación Libertad y brindó un discurso, el primero luego de la masiva marcha universitaria.

El evento se llevó a cabo en el Complejo Goldcenter de Parque Norte en Buenos Aires. Entre los presentes se encontraba el ex mandatario, Mauricio Macri, que al ser mencionado fue aplaudido por los presentes y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

«La intención es contarles como es nuestra visión de cómo enfrentar, atacar y exterminar de una vez por todas el problema de la inflación en la Argentina», comenzó diciendo el libertario.

Además, aseguró que la inflación «tiene una fecha de inicio clara, que es cuando se creó esa institución nefasta llamada Banco Central de la Republica Argentina». El mandatario brindó mas que nada una clase de economía y explicó algunos conceptos. Se refirió al déficit cero, al superávit y a la obra pública, entre otros temas.

En la previa de dicho discurso, tomó la palabra Macri y expresó: «No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión».

En esta línea agregó que el presidente «está en una batalla épica por recuperar esas libertades» y le pidió que «nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, agobiante y sus regulaciones que han impedido que los argentinos podamos crecer».

Por último, el actual líder del PRO dijo: «Esperamos que el presidente nos libere y nos lidere hacia una argentina donde cada uno de sus habitantes pueda elegir».

Entre los invitados destacados estaban Luis Lacalle Pou, actual presidente de Uruguay, José María Aznar, ex mandatario español, Paulo Guedes, ex ministro de Economía de Brasil, la canciller Diana Mondino y Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia.

También participaron gobernadores, funcionarios y legisladores del país. Además, durante la cena se homenajeó al ex presidente chileno, Sebastián Piñeira, que falleció en un accidente aéreo.