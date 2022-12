MILAGRO SALA FUE CONDENADA A 13 AÑOS DE PRISIÓN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 13 años de prisión para Milagro Sala, quien ya se encontraba presa pero de forma preventiva por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión.

El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala al confirmar lo dictado por el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy en 2019, por lo que la líder de la organización Tupac Amaru ya no tiene más opciones para apelar la pena, y deberá cumplir con la condena. Probablemente, debido a su edad y estado de salud, lo haga desde su casa.

La causa por la que se la condenó a Milagro Sala es conocida como Pibes Villeros, a través de la cual se enmarcó la investigación por desvíos de millones de pesos que debían dirigirse a la construcción de viviendas.

El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas y de haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

«¡Justicia y verdad!», celebró Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y enemigo político de la líder de la agrupación Tupac Amaru, tras el fallo de la Corte Suprema.

De todas maneras, Sala cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que considera injusta su condena. Incluso, el propio presidente Alberto Fernández viajó a Jujuy a mitad de año para visitarla. Allí, insistió en que la dirigente política era víctima de una “clara persecución”.

Asimismo, le pidió a “la Corte Suprema que empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”, dijo entonces el presidente.

Qué dijo Alberto Fernández en el acto por 3 años de gestión

El Gobierno celebró este miércoles los tres años de mandato, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien con un claro tono de campaña electoral, habló de los logros de su gestión y respondió a quienes piensan que no ejerce el poder: “Muchos dicen que soy un presidente timorato, que no ejerce el liderazgo. El liderazgo no se alcanza ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir», expresó en el acto realizado en la ex Plaza Colón.

Así, sin Cristina Kirchner en el escenario, no descartó ir por la reelección y competir por un segundo mandato.

«Me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión, para que en diciembre de 2023 el presidente que asuma sea uno de nosotros», manifestó Fernández, y agregó: «No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos».

En ese marco, el presidente detalló los logros alcanzados durante estos tres años de su gobierno con las políticas públicas, y planteó: «Pongamos sobre la mesa lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y digamos lo que debemos hacer».

CRÍTICA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tras mencionar la gestión de la pandemia como un logro de su gestión, el presidente lanzó una fuerte crítica a los medios de comunicación: “No mostraron nunca lo que fuimos capaces de hacer”.

Así, agregó: “Hemos hecho mucho, mucho, mucho y es hora de que pongamos en valor y que no nos confundan, hemos visto en la última semana como los medios pueden tapar una noticia. Desde hace 3 años se vienen tapando noticias del desarrollo de la Argentina y al buen vivir de los argentinos”.

