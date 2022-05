«MI GOBIERNO NUNCA HA OCULTADO LA POBREZA»: EL CRUCE DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN MEDIO DE LA INTERNA CON CFK

Luego de las críticas de CFK del viernes pasado y en medio de la feroz interna de Gobierno, el presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que su administración no oculta los problemas

«En mi gobierno no he ocultado los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho», dijo el jefe de Estado en un acto, según consignó Infobae.

En ese sentido, resaltó: «A los problemas no los oculto. Yo sé que la economía crece, sé que el trabajo aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas por los índices de inflación que tenemos».

«Tengo dos obsesiones: recuperar el trabajo, que sé que se está cumpliendo, y recuperar el salario», aseguró el primer mandatario.

Y agregó: «Yo les hablo con esta franqueza porque antes de Presidente soy un militante político y la política no es otra cosa que administrar la desigualdad. Vamos a poner todo nuestro empeño para que la igualdad la recuperemos en la Argentina; voy a trabajar incansablemente para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan».

Las declaraciones parecen estar dirigidas a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, que durante su segundo mandato como Presidente dejó de medir la pobreza.

El actual ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo lo propio al asegurar que en la segunda presidencia hubo carencias en materia de «consistencia macroeconómica».