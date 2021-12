MESSI RECORDÓ A SABELLA, A UN AÑO DE SU MUERTE

Compartió dos fotos en Instagram junto a «Pachorra», con quien llegaron a la final del mundo en 2014. Alejandro fue DT de Estudiantes y de la Selección.

A un año de su muerte, Lionel Messi recordó hoy a Alejandro Sabella, el director técnico en el seleccionado argentino subcampeón del Mundo en 2014, en un día muy emocionante para toda la comunidad futbolera. El pequeño homenaje lo hizo a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde el crack rosarino publicó dos fotos de la etapa que compartieron en el seleccionado.

El exentrenador de Estudiantes fue quien designó a la Pulga como nuevo capitán del equipo y comandaron juntos al país a la final del Mundial de Brasil 2014 que la Argentina perdió, sin merecerlo, con Alemania 1 a 0.

«Pachorra» permaneció durante tres años en el combinado nacional, dado que comenzó en septiembre de 2011 en un amistoso ante Venezuela y finalizó en la recordada final del 13 de julio de 2014 en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El posteo que había hecho Messi cuando falleció Sabella

Tras confirmarse la fatídica noticia, Leo publicó una foto en su cuenta de Instagram y escribió: «Fue un placer compartir tanto con vos. Alejandro era una gran persona, además de ser un profesional impresionante que me marcó en mi carrera y aprendí mucho de él. Vivimos juntos algunos de mis mejores recuerdos futbolísticos durante la etapa de la clasificación al Mundial y también en el Mundial. Mis condolencias a toda su familia y amigos».

EL RECUERDO DE ALEJANDRO SABELLA

Alejandro Sabella, el ex entrenador de Estudiantes de La Plata y de la Selección Argentina, dejó un recuerdo imborrable entre sus compañeros, sus jugadores y colegas, donde todos destacan su don de buena persona, en el primer aniversario de su fallecimiento.

La muerte de Sabella, el 8 de diciembre de 2020, provocó un enorme dolor, porque más allá de sus virtudes como futbolista y su capacidad como entrenador fue un hombre de un gran compromiso social, que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los que necesitaban una mano.

El 13 de julio del 2014 en el Maracaná, Sabella dirigió su último partido. Nada menos que la final del mundo en Brasil contra Alemania, que se escapó por muy poco, y sobre el final luego de hacer un gran partido, tal vez el mejor de la Copa. Poco tiempo después comenzaron sus problemas de salud, primero una insuficiencia cardíaca, luego un cáncer del que pudo curarse hasta que su corazón le dijo basta, ya hace un año, a los 66 años.

A su regreso del Mundial dijo «yo valoro el segundo puesto, aunque me hubiera gustado ser campeones porque los muchachos se lo merecían. Lamentablemente, me duele en el alma no haber podido traer la Copa para nosotros, para Argentina»

El 5 de noviembre último, Sabella hubiera cumplido 67 años. Ese día, el mundo del fútbol lo recordó con respeto y admiración en las redes sociales. Estudiantes homenajeó al DT campeón de la Copa Libertadores de América en 2009 con un video en el que se lo ve en el Estadio Uno, saludando al público: «Alejandro, en casa y en familia. Imposible explicar con palabras lo que sentimos aquella noche», publicó la cuenta de Twitter del Pincha.

