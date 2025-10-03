MENDOZA: LA OBLIGARON A ENTRAR A SU CASA, LA ATARON JUNTO A SUS HIJOS Y ESCAPARON CON MÁS DE $84 MILLONES

La emboscaron en la puerta de su casa, se llevaron su camioneta y una millonaria suma de dinero. (Foto: Google Street View)

Una mujer fue asaltada en la puerta de su casa en Guaymallén, Mendoza, por dos delincuentes armados que la obligaron a entrar y la ataron junto a sus hijos. Los ladrones huyeron con una suma millonaria y una camioneta Amarok de la empresa para la que trabajaba.

El hecho ocurrió a las 3.30 de este jueves en una vivienda ubicada en la calle Libertad. La mujer relató que los delincuentes era dos, que la ataron a ella y a sus hijos, y que ni bien pudo liberarse llamó al 911.

Según declaró la víctima, los atacantes estaban armados y la obligaron a entrar a su casa bajo amenazas. En el interior estaban sus hijos. Después de revolver todo, finalmente se llevaron una mochila que contenía $84 millones y Us$ 5 mil, y se escaparon en la Volkswagen Amarok.

La zona en la que fue encontrada la camioneta. (Foto: Google Street View)

La camioneta fue abandonada por los delincuentes a pocas cuadras de allí. La Policía la encontró horas después durante un patrullaje en la intersección de las calles Pedro B. Palacios y Fournier, y fue sometida a pericias a cargo del personal de la Científica, que trabajó con perros de la División canes para buscar rastros de los delincuentes.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía departamental. En el operativo trabajó personal de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y Tecnología Aplicada. Los responsables del millonario robo continúa prófugos de la Justicia. Ahora, los investigadores analizan las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad que están instaladas en la zona para poder identificar a los ladrones.