MELCONIAN HABLÓ DE SU REUNIÓN CON CRISTINA KIRCHNER: «HAY QUE DARLE LA CHANCE A QUE LA GENTE CAMBIE»

Este miércoles por la tarde, la vicepresidente Cristina Kirchner se reunió con Carlos Melconian de manera privada , el encuentro recién tomó estado público este viernes porque la propia funcionaria la difundió en sus redes sociales.

«La vicepresidenta es una persona que habla mucho y supongo, por su actitud corporal, que escucha mucho, pero qué querés que te diga. Desdramaticemos. Hay que darle la chance a que la gente de que cambie«, dijo esta mañana Melconian en Radio Mitre al ser consultado por la reunión.

Durante la entrevista con Marcelo Bonelli, el economista dio detalles de los puntos tratados con CFK, dijo que está «trabajando por la Argentina por encima de la grieta» y que su idea «es hablar con todo el mundo, gente de la política, de la Iglesia de la justicia, con sindicatos, empresarios».

«A mí me llama un presidente o un vice, aunque yo no esté de acuerdo ni con su gobierno ni con lo ideológico y yo voy. ¿Cómo me van a pedir opinión y no voy a ir? Distinto es que luego quiera hacer algo con ellos. Ahí sí se reserva uno lo personal», señaló.

Cabe destacar que por el encuentro, el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) fue cuestionado, al respecto constetó: «Doy mi palabra de honor, no tengo un discurso en privado y uno en público». «Todo lo que se habló ahí- institucional y fuera de ello, porque después estuvimos largo rato solos-, tiene que ver con la línea de lo que nosotros venimos diciendo, tanto en el IERAL como en mi caso como economista profesional».

«Con Cristina hablamos de la bimonetariedad porque es un tema público que ella lo puso arriba de la mesa siempre. Yo he dicho que Argentina tiene que ir a un régimen bimonetario porque lo decidió la gente. Pero no la dolarización», indicó en coincidencia con la vicepresidente.

Por último, Melconian manifestó: «Si no hay un acuerdo con la clase política que elimine posiciones extremas, va a ser ingobernable la Argentina», y agregó: «Si los políticos se cagan a trompadas entre ellos y no cambian su cabeza, aparecen las situaciones extremas como pasa en el resto del mundo».

