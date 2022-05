MEGACAUSA DE LAVADO EN SÁENZ PEÑA: SE ORDENÓ EL SECUESTRO DE 30 VEHÍCULOS, EMBARGOS E INHIBICIONES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Las medidas se cumplieron en el marco de una investigación que se inició en el año 2020 en la Justicia Federal por «lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad y asociación ilícita».

En ese contexto, el juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda dialogó con Diario Chaco y explicó sobre el avance de la causa tras los múltiples allanamientos realizados en la ciudad de Sáenz Peña.

«Hay medidas patrimoniales que se tomaron que implica embargo e inhibiciones. Se ordenó el secuestro de más de 30 vehículos así que todo eso está en curso. Muchas medidas se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, las inmediatas son las que se están tomando», sostuvo el juez federal.

Cabe recordar que el jueves, más de 300 gendarmes provenientes de otros escuadrones llevaron adelante las diligencias judiciales. Fueron 23 en total y además, había una orden de detención de ocho personas pero solamente fue detenida una.

En ese marco, Aranda comentó que hasta el día viernes no había recibido todas las actuaciones, pero estaba haciendo el seguimiento de los allanamientos. «Hay medidas que se siguen tomando pero ese es el marco general de lo que ocurrió, los allanamientos por un lado y la orden de detención de estas personas».

«Se buscaban elementos para probar el delito investigado, hay muchos indicios por parte de la investigación», dijo el juez y añadió: «El delito que se investiga es lavado de activos, se presume que ese dinero tiene un origen delictivo, con el tiempo y la investigación se irá demostrando si ese dinero proviene o no del narcotráfico».

En ese contexto, señaló: «Nosotros no podemos adelantar nada, como juez tengo que evaluar y ver si es procedente tomar determinada medidas. Quizás para la sociedad sea difícil entender, pero muchas veces es preferible actuar y que alguien pueda llegar a eludir por un tiempo la acción de la Justicia y no que algún inocente este pagando lo que no le corresponde».

«NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE NO HAYA MÁS DETENIDOS»

En esa sintonía, solamente una persona fue detenida a pesar de que el pedido era para al menos 10, sobre eso el juez federal remarcó: «A nosotros nos llamó la atención que no hubiese más detenidos , eso habría que analizar y creo que se debe investigar. Nosotros lo podemos sugerir pero como nosotros actuamos como jueces de garantía, la instrucción en este caso la tiene la Fiscalía Federal y, por otro lado, si hay alguna imputación que hacer la debe hacer el misterio público».

Asimismo, Aranda aseveró en una comunicación que mantuvo con el fiscal federal que «hubo algunas filtraciones».

Sobre la cantidad de efectivos que vinieron desde otros lugares, manifestó que «era necesario contar con una mayor dotación«. «Al operativo vinieron más de 300 personas, si o si para la cantidad de allanamientos que había y las órdenes de detención se necesitaba que vengan más efectivos, pero a pesar de eso también se utilizó gente local», subrayó.

«La tarea excedía la capacidad del escuadrón de hacer todos esos allanamientos en forma simultánea, señalando que cada allanamiento lleva de 12 a 15 personas, por lo que era imposible cubrir con la gente que había en la ciudad», resaltó el juez federal.

PEDIDOS DE DETENCIÓN

Asimismo, Aranda recordó que las personas que tienen una orden de detención y no fueron halladas en su domicilio «están en cálida de prófugos y están siendo buscadas. Cualquier fuerza que lo encuentre lo puede detener».

MÁS MEDIDAS

Para finalizar, sobre el avance de la investigación, comentó: «Se están tomando medidas cautelares para poder garantizar o para poder darle alguna posibilidad de éxito a la medida y lo que puedo decir es que se sigue trabajando. El Ministerio Público nos está pidiendo medidas, nosotros las evaluamos y si corresponde las tomamos».

