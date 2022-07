Alberto Fernández volvió a advertir sobre las consecuencias de la pandemia y la invasión de Rusia en Ucrania y pidió una “refundación” del Mercosur.

Alberto Fernández, presidente de la Argentina, planteó durante la cumbre del Mercosur en Paraguay: “Me tocó gobernar en el peor momento de la historia”, al volver a advertir sobre el impacto de la pandemia y la invasión de Rusia en Ucrania. Además en ese contexto, pidió una “refundación” del bloque que integran la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El presidente dijo que quiere que la situación por la que atraviesa el mundo “sirva para algo” y pidió estar “más unidos que nunca”: “Somos un continente que damos cátedra al resto del mundo, en materia institucional, en materia de Derechos Humanos” y llamó “a fundar otro Mercosur para trabajar juntos y que todos los países sean más potentes”.

Ante sus pares del Mercosur, el mandatario planteó que le tocó gobernar “en el peor momento, en un tiempo singularmente difícil en el mundo” por la pandemia y luego la guerra y dijo que no se tomó dimensión “de la gravedad del problema”.

Asimismo, dijo que en el caso de la Argentina el país “heredó lo que heredó” y que hubo que “hacer un enorme esfuerzo por volver a reconstruir el sistema de salud” y agregó: «Hay una enorme complejidad que vive el mundo, que se divide, que el hambre empieza a asediar al mundo entero y en el hemisferio sur están las principales víctimas”.

En otra parte de su discurso en la cumbre y en plena tensión entre la Argentina y Uruguay por la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de acelerar el tratado de libre comercio con China, Alberto Fernández planteó: “No me niego en nada a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos”, y dijo que el acuerdo con China deberían “hacerlo todos juntos”.

El presidente consideró en relación a la posición de Uruguay: “Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mí. Todo eso es de corto aliento” y mencionó: ”¿Por qué no vemos la factibilidad? Sería mucho más fuerte ese acuerdo, entendamos que debemos estar juntos porque unidos somos más fuertes, si no estamos unidos, vamos a cometer el peor de los errores”.

