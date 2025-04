MARÍA ELENA BERGOGLIO, LA ÚNICA HERMANA DEL PAPA FRANCISCO QUE SIGUE VIVA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921 Tiene 77 años y vive en una residencia en la provincia de Buenos Aires. «Me largué a llorar y no paré», había recordado sobre el momento en el que Jorge Bergoglio se convirtió en Papa en 2013.

María Elena Bergoglio es la única familiar directa del papa Francisco que continúa viva, tras la muerte del pontífice a sus 88 años este lunes. Vive en una residencia situada en la provincia de Buenos Aires con monjas y se encuentra enferma. Con presencia de Victoria Villarruel, realizan una misa en la Basílica de Flores en homenaje al papa Francisco

La mujer tiene 77 años y se trata de la menor de los cinco hijos de María Regina Sívori y Mario José Bergoglio. Tiene dos hijos y luego de que Jorge Bergoglio se transformara en Papa en 2013, no volvió a comunicarse personalmente con su hermano luego del viaje de éste al Vaticano.

En tal sentido, en diálogo con La Nación en 2013, María Elena Bergoglio recordó su emoción cuando el cardenal Jean-Louis Pierre Tauran anunció que su hermano sería el nuevo Papa: «Cuando escuché el ‘Habemus Papam’ me instalé frente al televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser Papa. Me largué a llorar y no paré. La emoción me superó».

En tanto, luego, el papa Francisco llamó a su hermana menor y le expresó «hola, soy Jorge», mientras que también le pidió que le manifieste al resto de sus familiares que se encontraba bien debido a que «no podía llamarlos a todos». Además, expuso los gustos de su hermano con respecto a la cocina: «Le encanta hacer sus calamares rellenos o los risottos de hongos, que aprendió de una receta heredada de nuestra abuela italiana». La muerte del papa Francisco, el argentino que reformó la Iglesia El papa Francisco falleció este lunes a los 88 años, luego de varias complicaciones de salud que lo obligaron a sucesivas internaciones. Su papado estuvo marcado por su intención de reformar la Iglesia desde adentro, lo que lo llevó a enfrentarse con los sectores más conservadores de la Iglesia, con los que mantuvo una tensa relación. En ese marco, Francisco avanzó en cambios gubernamentales del Vaticano, para darles más espacio a las mujeres y a los laicos, así como también para prevenir que se repitan situaciones escandalosas como abusos sexuales a menores o manejos espurios de dinero. «Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre», anunció el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, en un comunicado. Su última aparición pública tuvo lugar ayer cuando, aún convaleciente de una infección respiratoria, se había presentado en el balcón de la basílica de San Pedro para impartir la tradicional bendición «Urbi et Orbi». Allí realizó un contundente llamado a la libertad religiosa como pilar fundamental para la paz mundial. Ante una multitud de 35.000 fieles congregados en la plaza, el pontífice, de 88 años, permaneció en silla de ruedas mientras un colaborador leía su mensaje pascual. «No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás», afirmó Francisco, quien a pesar de su reciente hospitalización por neumonía bilateral, decidió estar presente físicamente en esta importante celebración para los católicos de todo el mundo. El Papa, quien había delegado la lectura de sus mensajes durante la Semana Santa debido a sus problemas respiratorios, se mostró visiblemente debilitado, pero presente y activo en su rol pastoral. La misa del Domingo de Resurrección fue oficiada por el cardenal Ángelo Comastri, mientras Francisco se limitó a desear una «Buena Pascua» antes de la bendición. En su mensaje pascual, el pontífice realizó un enérgico llamado a todas las partes involucradas en el conflicto de Gaza, instando a un cese del fuego, la liberación de los rehenes y la asistencia humanitaria para la población afectada.

Relacionado