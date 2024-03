MARGARITA BELÉN: GOBIERNO DENUNCIA QUE HAY 27 VIVIENDAS ENTREGADAS «A DEDO» POR EL INTENDENTE

Durante un operativo integral, el presidente del Ipduv explicó los procedimientos para regularizar la situación habitacional de la localidad.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) aseguró que hay unas 27 viviendas en Margarita Belén que fueron entregadas de manera irregular. La información se desprende de un operativo que realizaron este sábado para actualizar la situación habitacional de la localidad.

El presidente del Ipduv, Fernando Berecoechea, encabezó el operativo integral en el club Social Cultural y Deportivo San Martín, de Margarita Belén y comentó «las viviendas fueron entregadas de manera irregular, con un listado elaborado exclusivamente por el intendente (Javier Martínez)».

«Ya visitamos esas viviendas y detectamos unas 10 familias con irregularidades en los requisitos para vivir en esas casas», agregó sobre el tema Berecoechea en una entrevista radial. En ese marco, explicó que hay un gran padrón de personas que esperan tener una casa hace mucho tiempo y que «esto es el primer paso para regularizar la situación».

En ese punto, mencionó que se tiene que realizar un sorteo de viviendas «como corresponde y como está reglamentado».

Ante la consulta de que pasará con quienes están viviendo en casas de manera irregular, el presidente del Ipduv aseguró: «Tendrán que entender que esa vivienda no les corresponde, porque fueron elegidos por el dedo del intendente y dejando de lado a ciento de familias de Margarita Belén».

«Si no cumplen con los requisitos para ser adjudicatarios, están en una situación irregular. Si no están inscriptos en el instituto y no son beneficiados por el sorteo, tendrán que abandonar la vivienda», explicó.

Los equipos técnicos del organismo, atendieron consultas por inscripciones, regularizaciones, titularizaciones y estados de cuentas, modalidad que se puso en marcha en febrero.