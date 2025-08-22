MARCOS ROJO REVELÓ QUE TUVO UNA DISCUSIÓN CON RUSSO EN PLENO MUNDIAL DE CLUBES

Marcos Rojo, actualmente en Racing, tuvo una traumática salida de Boca. Y este viernes reveló una charla íntima que mantuvo con el entrenador Miguel Ángel Russo, quien decidió marginarlo del plantel xeneize después del Mundial de Clubes.

El exfutbolista de la Selección argentina -mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018-, aseguró que Russo le esgrimió motivos “muy duros” de asimilar, al comunicarle que ya no lo quería en el equipo. “Me dijo que ya no tenía la edad y que no podía jugar a ese nivel”, reveló Rojo, de 35 años.

“Fue realmente muy duro, no me lo esperaba. Yo le dije que lo entendía, y que si prefería contar con Ayrton (Costa) lo aceptaba. Que iba a seguir entrenando y tirando para adelante”, declaró Marcos R. -como lo llaman en Racing- durante una nota con ESPN.

Marcos Rojo y su discusión con Miguel Ángel Russo

Rojo comentó además que tuvo “una discusión” con Russo en la previa del último partido de Boca en el Mundial de Clubes -ante Auckland City-. El defensor le dijo al técnico que prefería no arriesgar su físico en una práctica, creyendo que sería titular en el encuentro.

“Como estaba medio tocado del cuádriceps, pedí no entrenar porque no me sentía al 100%. Entonces Miguel se enoja, tuvimos una discusión, y luego fui a hablar con los chicos del Consejo (de Fútbol) para arreglar mi salida porque quería seguir jugando al fútbol”, señaló el ex Estudiantes y Manchester United.

Marcos Rojo, cuando estaba en Boca. (Foto: Instagram / @BocaJrsOficial)

Rojos sostuvo que los roces con Boca venían desde hacía varias semanas. “Empezó todo en el partido contra Independiente: me sentí mal ese día. Al otro día me presenté, entrené. Después (el entonces DT interino Mariano) Herrón me sacó”.

“Luego, de un día para el otro, yo era el culpable de que habíamos quedado eliminados (contra Alianza Lima) y que me había ido al cumpleaños del Pipa (Benedetto) en Paraguay. Duele, porque tengo hijas y ya entienden y leen y miran. Eso me jodía, porque me culparon de algo que no había hecho”, completó.

Cuando le preguntaron cuál fue el motivo que derivó en su salida del club, Rojo respondió: “No sé qué me sacó de Boca. Nunca supe la verdad. Nadie vino a decirme las cosas de frente, o qué había pasado, o cuál era la molestia que yo había causado. Nunca lo supe y no lo voy a saber tampoco“.