MALTRATO ANIMAL: DETUVIERON A DOS HOMBRES POR FILMARSE CUANDO MATABAN A UN YACARÉ

Los hombres involucrados junto al yacaré.

Este miércoles, se iniciaron actuaciones judiciales tras tomar conocimiento, mediante un video que se viralizó por las redes sociales, donde se observa a tres hombres agrediendo a un animal de la fauna silvestre (yacaré) hasta que el mismo pierde la vida.

El Juzgado de Paz y Faltas de Puerto Vilelas dispuso que se realicen las tareas investigativas de rigor y se logre la individualización de los hombres que se observan en el video.

Alrededor de las 9, se hicieron presentes en la Comisaría los ciudadanos Leyes y González, manifestando ser los sujetos que se observan en el video.

Los mismos tomaron conocimiento de que se los estaba buscando por su accionar, manifestando su deseo de resolver su situación legal.

Por tal motivo, se interiorizó de los pormenores a Elena Godoy, a cargo del Juzgado de Paz y Faltas de la localidad, quien dispuso que los ciudadanos Leyes y González sean notificados de su detención e identificados en el Departamento de Antecedentes Personales.